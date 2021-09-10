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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210910/afganistan-1749601787.html
Гутерреш заявил о необходимости диалога с талибами
Гутерреш заявил о необходимости диалога с талибами - РИА Новости, 10.09.2021
Гутерреш заявил о необходимости диалога с талибами
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости ведения диалога с "Талибаном"*. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T20:20
2021-09-10T20:33
захват власти в афганистане талибами
в мире
оон
талибан
йемен
афганистан
антониу гутерреш
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ООН, 10 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости ведения диалога с "Талибаном"*.Он указал, что ООН поддерживает постоянный контакт с талибами. Генсек также отметил, что в полномочия Секретариата ООН не входит признание правительства той или иной страны – это делают страны-члены ООН."Диалог с "Талибаном"* абсолютно важен на данный момент. Мы в контакте с "Талибаном"*, - сказал Гутерреш на пресс-конференции, отметив важность взаимодействия стран с талибами.Кроме того, он указал, что экономический кризис в Афганистане не выгоден никому."Важно найти пути через некоторые изъятия, механизмы, которыми мы пользовались в Йемене, которые позволят вводить некоторую наличность в афганскую экономику, чтобы избежать краха. Это не означает признания. Это означает поиск путей", - указал генсек.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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в мире, оон, талибан, йемен, афганистан, антониу гутерреш
20:20 10.09.2021 (обновлено: 20:33 10.09.2021)
 
Гутерреш заявил о необходимости диалога с талибами

Генсек ООН Гутерреш: диалог с "Талибаном"* абсолютно необходим в данный момент

© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Талибана* в аэропорту Кабула
Бойцы Талибана* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© AP Photo / Bernat Armangue
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ООН, 10 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости ведения диалога с "Талибаном"*.
Он указал, что ООН поддерживает постоянный контакт с талибами. Генсек также отметил, что в полномочия Секретариата ООН не входит признание правительства той или иной страны – это делают страны-члены ООН.
"Диалог с "Талибаном"* абсолютно важен на данный момент. Мы в контакте с "Талибаном"*, - сказал Гутерреш на пресс-конференции, отметив важность взаимодействия стран с талибами.
Кроме того, он указал, что экономический кризис в Афганистане не выгоден никому.
"Важно найти пути через некоторые изъятия, механизмы, которыми мы пользовались в Йемене, которые позволят вводить некоторую наличность в афганскую экономику, чтобы избежать краха. Это не означает признания. Это означает поиск путей", - указал генсек.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреООНТалибанЙеменАфганистанАнтониу Гутерреш
 
 
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