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Гутерреш заявил о необходимости диалога с талибами

Гутерреш заявил о необходимости диалога с талибами - РИА Новости, 10.09.2021

Гутерреш заявил о необходимости диалога с талибами

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости ведения диалога с "Талибаном"*. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T20:20

2021-09-10T20:20

2021-09-10T20:33

захват власти в афганистане талибами

в мире

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антониу гутерреш

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ООН, 10 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости ведения диалога с "Талибаном"*.Он указал, что ООН поддерживает постоянный контакт с талибами. Генсек также отметил, что в полномочия Секретариата ООН не входит признание правительства той или иной страны – это делают страны-члены ООН."Диалог с "Талибаном"* абсолютно важен на данный момент. Мы в контакте с "Талибаном"*, - сказал Гутерреш на пресс-конференции, отметив важность взаимодействия стран с талибами.Кроме того, он указал, что экономический кризис в Афганистане не выгоден никому."Важно найти пути через некоторые изъятия, механизмы, которыми мы пользовались в Йемене, которые позволят вводить некоторую наличность в афганскую экономику, чтобы избежать краха. Это не означает признания. Это означает поиск путей", - указал генсек.* Террористическая группировка, запрещенная в России

йемен

афганистан

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