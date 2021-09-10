https://ria.ru/20210910/afganistan-1749594564.html

Лавров назвал условие признания власти талибов в Афганистане

Лавров назвал условие признания власти талибов в Афганистане - РИА Новости, 10.09.2021

Лавров назвал условие признания власти талибов в Афганистане

Вопрос признания власти движения "Талибан"* будет рассматриваться в зависимости от его действий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T19:16

2021-09-10T19:16

2021-09-10T19:36

в мире

талибан

афганистан

россия

захват власти в афганистане талибами

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

кабул

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Вопрос признания власти движения "Талибан"* будет рассматриваться в зависимости от его действий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Все сейчас говорят о том, что с "Талибаном"* надо иметь отношения. Включая тех, кто спешно вывез свои посольства из страны, чего мы не делали... Разговаривать с "Талибаном"* неизбежно придется. Уже приходится практически всем", - сказал министр."Наше посольство работает. Мы его состав оптимизировали, практически все члены семей - женщины и дети - уехали. Но боеспособный коллектив (остался - ред.), они очень полезную информацию нам доставляют, которую мы используем в контактах с зарубежными партнерами", - добавил Лавров.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210910/afganistan-1749592467.html

афганистан

россия

кабул

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в мире, талибан, афганистан, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, кабул