19:16 10.09.2021 (обновлено: 19:36 10.09.2021)
Лавров назвал условие признания власти талибов в Афганистане
Лавров: вопрос признания власти "Талибана"* зависит от выполнения заявленных принципов
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Вопрос признания власти движения "Талибан"* будет рассматриваться в зависимости от его действий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В зависимости от того, как "Талибан"* будет выполнять свои заявленные цели и принципы своей власти, это признание будет рассматриваться в конкретном смысле", - сказал Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия-2021".
"Все сейчас говорят о том, что с "Талибаном"* надо иметь отношения. Включая тех, кто спешно вывез свои посольства из страны, чего мы не делали... Разговаривать с "Талибаном"* неизбежно придется. Уже приходится практически всем", - сказал министр.
"Наше посольство работает. Мы его состав оптимизировали, практически все члены семей - женщины и дети - уехали. Но боеспособный коллектив (остался - ред.), они очень полезную информацию нам доставляют, которую мы используем в контактах с зарубежными партнерами", - добавил Лавров.
Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* Террористическая организация, запрещенная в России