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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210910/afganistan-1749594564.html
Лавров назвал условие признания власти талибов в Афганистане
Лавров назвал условие признания власти талибов в Афганистане - РИА Новости, 10.09.2021
Лавров назвал условие признания власти талибов в Афганистане
Вопрос признания власти движения "Талибан"* будет рассматриваться в зависимости от его действий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T19:16
2021-09-10T19:36
в мире
талибан
афганистан
россия
захват власти в афганистане талибами
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
кабул
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Вопрос признания власти движения "Талибан"* будет рассматриваться в зависимости от его действий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Все сейчас говорят о том, что с "Талибаном"* надо иметь отношения. Включая тех, кто спешно вывез свои посольства из страны, чего мы не делали... Разговаривать с "Талибаном"* неизбежно придется. Уже приходится практически всем", - сказал министр."Наше посольство работает. Мы его состав оптимизировали, практически все члены семей - женщины и дети - уехали. Но боеспособный коллектив (остался - ред.), они очень полезную информацию нам доставляют, которую мы используем в контактах с зарубежными партнерами", - добавил Лавров.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, талибан, афганистан, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, кабул
19:16 10.09.2021 (обновлено: 19:36 10.09.2021)
 
Лавров назвал условие признания власти талибов в Афганистане

Лавров: вопрос признания власти "Талибана"* зависит от выполнения заявленных принципов

© REUTERS / West Asia News AgencyТалибы* в Кабуле
Талибы* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© REUTERS / West Asia News Agency
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Вопрос признания власти движения "Талибан"* будет рассматриваться в зависимости от его действий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В зависимости от того, как "Талибан"* будет выполнять свои заявленные цели и принципы своей власти, это признание будет рассматриваться в конкретном смысле", - сказал Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия-2021".

"Все сейчас говорят о том, что с "Талибаном"* надо иметь отношения. Включая тех, кто спешно вывез свои посольства из страны, чего мы не делали... Разговаривать с "Талибаном"* неизбежно придется. Уже приходится практически всем", - сказал министр.
"Наше посольство работает. Мы его состав оптимизировали, практически все члены семей - женщины и дети - уехали. Но боеспособный коллектив (остался - ред.), они очень полезную информацию нам доставляют, которую мы используем в контактах с зарубежными партнерами", - добавил Лавров.
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 19:09Захват власти в Афганистане талибами
Талибы не собираются узурпировать власть, заявил Лавров
Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровКабул
 
 
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