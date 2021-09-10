https://ria.ru/20210910/afganistan-1749501684.html
В Кремле прокомментировали приход к власти талибов в Афганистане
В Кремле прокомментировали приход к власти талибов в Афганистане - РИА Новости, 10.09.2021
В Кремле прокомментировали приход к власти талибов в Афганистане
После прихода к власти "Талибана"* в Афганистане все страны мира и Россия оказались не в выигрыше из-за угрозы наркотрафика и терроризма, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:47
2021-09-10T12:47
2021-09-10T13:05
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749016425_0:296:2993:1980_1920x0_80_0_0_19e82192320ae9de653ae674a42607e7.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. После прихода к власти "Талибана"* в Афганистане все страны мира и Россия оказались не в выигрыше из-за угрозы наркотрафика и терроризма, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Как минимум мы все не в выигрыше, потому что главный вопрос, который сейчас стоит на повестке дня - останется ли Афганистан главным источником наркоугрозы, страной, откуда в мир, а для нас важнее – в нашу страну, идут в огромном количестве опиаты, останется ли Афганистан местом, где себя свободно чувствуют террористические группировки", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, согласен ли он с мнением замглавы МИД Сергея Рябкова о проигрыше всех с приходом к власти талибов, кроме самого движения.По его словам, пока такие угрозы сохраняются, все страны не в выигрыше от этой ситуации."Мы не знаем, как ситуация в этом плане будет развиваться. Именно поэтому мы говорим, что нам важно понять, какие будут первые и последующие шаги нынешнего руководства Афганистана", - добавил Песков.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.* Террористическая организация, запрещенная в России.
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749016425_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_343e4ddfa5eccfc7eabd73750d8d68b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, талибан, афганистан, дмитрий песков, россия
12:47 10.09.2021 (обновлено: 13:05 10.09.2021)
В Кремле прокомментировали приход к власти талибов в Афганистане
Песков о приходе к власти талибов в Афганистане: мы все не в выигрыше, угрозы остаются
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.
После прихода к власти "Талибана
"* в Афганистане
все страны мира и Россия оказались не в выигрыше из-за угрозы наркотрафика и терроризма, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
"Как минимум мы все не в выигрыше, потому что главный вопрос, который сейчас стоит на повестке дня - останется ли Афганистан главным источником наркоугрозы, страной, откуда в мир, а для нас важнее – в нашу страну, идут в огромном количестве опиаты, останется ли Афганистан местом, где себя свободно чувствуют террористические группировки", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, согласен ли он с мнением замглавы МИД Сергея Рябкова о проигрыше всех с приходом к власти талибов, кроме самого движения.
По его словам, пока такие угрозы сохраняются, все страны не в выигрыше от этой ситуации.
"Мы не знаем, как ситуация в этом плане будет развиваться. Именно поэтому мы говорим, что нам важно понять, какие будут первые и последующие шаги нынешнего руководства Афганистана", - добавил Песков.
Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер
, последняя из 34 афганских провинций.
* Террористическая организация, запрещенная в России.