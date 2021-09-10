https://ria.ru/20210910/afganistan-1749501684.html

В Кремле прокомментировали приход к власти талибов в Афганистане

В Кремле прокомментировали приход к власти талибов в Афганистане - РИА Новости, 10.09.2021

В Кремле прокомментировали приход к власти талибов в Афганистане

После прихода к власти "Талибана"* в Афганистане все страны мира и Россия оказались не в выигрыше из-за угрозы наркотрафика и терроризма, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T12:47

2021-09-10T12:47

2021-09-10T13:05

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. После прихода к власти "Талибана"* в Афганистане все страны мира и Россия оказались не в выигрыше из-за угрозы наркотрафика и терроризма, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Как минимум мы все не в выигрыше, потому что главный вопрос, который сейчас стоит на повестке дня - останется ли Афганистан главным источником наркоугрозы, страной, откуда в мир, а для нас важнее – в нашу страну, идут в огромном количестве опиаты, останется ли Афганистан местом, где себя свободно чувствуют террористические группировки", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, согласен ли он с мнением замглавы МИД Сергея Рябкова о проигрыше всех с приходом к власти талибов, кроме самого движения.По его словам, пока такие угрозы сохраняются, все страны не в выигрыше от этой ситуации."Мы не знаем, как ситуация в этом плане будет развиваться. Именно поэтому мы говорим, что нам важно понять, какие будут первые и последующие шаги нынешнего руководства Афганистана", - добавил Песков.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.* Террористическая организация, запрещенная в России.

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в мире, талибан, афганистан, дмитрий песков, россия