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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210910/afganistan-1749501684.html
В Кремле прокомментировали приход к власти талибов в Афганистане
В Кремле прокомментировали приход к власти талибов в Афганистане - РИА Новости, 10.09.2021
В Кремле прокомментировали приход к власти талибов в Афганистане
После прихода к власти "Талибана"* в Афганистане все страны мира и Россия оказались не в выигрыше из-за угрозы наркотрафика и терроризма, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:47
2021-09-10T13:05
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. После прихода к власти "Талибана"* в Афганистане все страны мира и Россия оказались не в выигрыше из-за угрозы наркотрафика и терроризма, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Как минимум мы все не в выигрыше, потому что главный вопрос, который сейчас стоит на повестке дня - останется ли Афганистан главным источником наркоугрозы, страной, откуда в мир, а для нас важнее – в нашу страну, идут в огромном количестве опиаты, останется ли Афганистан местом, где себя свободно чувствуют террористические группировки", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, согласен ли он с мнением замглавы МИД Сергея Рябкова о проигрыше всех с приходом к власти талибов, кроме самого движения.По его словам, пока такие угрозы сохраняются, все страны не в выигрыше от этой ситуации."Мы не знаем, как ситуация в этом плане будет развиваться. Именно поэтому мы говорим, что нам важно понять, какие будут первые и последующие шаги нынешнего руководства Афганистана", - добавил Песков.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, талибан, афганистан, дмитрий песков, россия
12:47 10.09.2021 (обновлено: 13:05 10.09.2021)
 
В Кремле прокомментировали приход к власти талибов в Афганистане

Песков о приходе к власти талибов в Афганистане: мы все не в выигрыше, угрозы остаются

© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. После прихода к власти "Талибана"* в Афганистане все страны мира и Россия оказались не в выигрыше из-за угрозы наркотрафика и терроризма, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Как минимум мы все не в выигрыше, потому что главный вопрос, который сейчас стоит на повестке дня - останется ли Афганистан главным источником наркоугрозы, страной, откуда в мир, а для нас важнее – в нашу страну, идут в огромном количестве опиаты, останется ли Афганистан местом, где себя свободно чувствуют террористические группировки", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, согласен ли он с мнением замглавы МИД Сергея Рябкова о проигрыше всех с приходом к власти талибов, кроме самого движения.
По его словам, пока такие угрозы сохраняются, все страны не в выигрыше от этой ситуации.
"Мы не знаем, как ситуация в этом плане будет развиваться. Именно поэтому мы говорим, что нам важно понять, какие будут первые и последующие шаги нынешнего руководства Афганистана", - добавил Песков.
Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанДмитрий ПесковРоссия
 
 
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