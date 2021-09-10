https://ria.ru/20210910/afganistan-1749492806.html
Талибы закрасили портрет Джорджа Флойда в Кабуле, сообщили СМИ
Талибы закрасили портрет Джорджа Флойда в Кабуле, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.09.2021
Талибы закрасили портрет Джорджа Флойда в Кабуле, сообщили СМИ
Талибы (движение "Талибан"*) начали закрашивать в Афганистане изображения, связанные с западным миром, среди прочего в Кабуле был закрашен портрет... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:15
2021-09-10T12:15
2021-09-10T12:15
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"*) начали закрашивать в Афганистане изображения, связанные с западным миром, среди прочего в Кабуле был закрашен портрет афроамериканца Джорджа Флойда, убитого полицейским в США в 2020 году, сообщил телеканал Fox News.Отмечается, что настенные изображения перекрывают краской как в афганской столице, так и в других частях страны. В частности, речь идет о работах афганского творческого коллектива ArtLords, который возглавляет активист Омаид Шарифи. Художники ArtLords создали в стране множество граффити, посвященных знаковым событиям последнего десятилетия, в том числе убийству Джорджа Флойда и подписанию в Дохе соглашения между США и "Талибаном"* в 2020 году.Подчеркивается, что поверх граффити, связанных с западным миром, талибы делают надписи в поддержку своей идеологии.Гибель афроамериканца Флойда в Миннеаполисе 25 мая 2020 года от действий белого полицейского Дерека Шовина спровоцировала массовые протесты и беспорядки по всей территории США, а также дискуссию о необходимости реформировать полицию. Суд признал Шовина виновным и приговорил к 22,5 годам лишения свободы.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210910/davlenie-1749448667.html
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в мире, сша, оон, талибан, доха, россия, джордж флойд, мохаммад хасан ахунд
Талибы закрасили портрет Джорджа Флойда в Кабуле, сообщили СМИ
Fox News: Талибы закрасили портрет Джорджа Флойда и другие связанные с Западом символы