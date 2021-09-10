https://ria.ru/20210910/afganistan-1749467419.html

Пакистан отверг обвинения в причастности к захвату Панджшера в Афганистане

Пакистан отверг обвинения в причастности к захвату Панджшера в Афганистане - РИА Новости, 10.09.2021

Пакистан отверг обвинения в причастности к захвату Панджшера в Афганистане

Пакистан опроверг утверждения о помощи при захвате талибами (движение "Талибан"*) афганской провинции Панджшер, заявил представитель министерства иностранных... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T10:12

2021-09-10T10:12

2021-09-10T10:12

захват власти в афганистане талибами

в мире

оон

талибан

пакистан

афганистан

панджшер (провинция)

мохаммад хасан ахунд

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен – РИА Новости. Пакистан опроверг утверждения о помощи при захвате талибами (движение "Талибан"*) афганской провинции Панджшер, заявил представитель министерства иностранных дел Асим Ифтихар.Ифтихар назвал такие сообщения частью "пропагандистской кампании", которая являлась "попыткой очернить Пакистан и ввести в заблуждение международное сообщество", сообщает Радио Пакистана.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана: возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210910/pandzhsher-1749463647.html

https://ria.ru/20210908/soprotivlenie-1749179693.html

пакистан

афганистан

панджшер (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, талибан, пакистан, афганистан, панджшер (провинция), мохаммад хасан ахунд