https://ria.ru/20210910/afganistan-1749467419.html
Пакистан отверг обвинения в причастности к захвату Панджшера в Афганистане
Пакистан отверг обвинения в причастности к захвату Панджшера в Афганистане - РИА Новости, 10.09.2021
Пакистан отверг обвинения в причастности к захвату Панджшера в Афганистане
Пакистан опроверг утверждения о помощи при захвате талибами (движение "Талибан"*) афганской провинции Панджшер, заявил представитель министерства иностранных... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T10:12
2021-09-10T10:12
2021-09-10T10:12
захват власти в афганистане талибами
в мире
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талибан
пакистан
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панджшер (провинция)
мохаммад хасан ахунд
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен – РИА Новости. Пакистан опроверг утверждения о помощи при захвате талибами (движение "Талибан"*) афганской провинции Панджшер, заявил представитель министерства иностранных дел Асим Ифтихар.Ифтихар назвал такие сообщения частью "пропагандистской кампании", которая являлась "попыткой очернить Пакистан и ввести в заблуждение международное сообщество", сообщает Радио Пакистана.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана: возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210910/pandzhsher-1749463647.html
https://ria.ru/20210908/soprotivlenie-1749179693.html
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в мире, оон, талибан, пакистан, афганистан, панджшер (провинция), мохаммад хасан ахунд
Пакистан отверг обвинения в причастности к захвату Панджшера в Афганистане
Представитель МИД Ифтихар: Пакистан отверг обвинения в причастности к захвату Панджшера