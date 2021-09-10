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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210910/afganistan-1749467419.html
Пакистан отверг обвинения в причастности к захвату Панджшера в Афганистане
Пакистан отверг обвинения в причастности к захвату Панджшера в Афганистане - РИА Новости, 10.09.2021
Пакистан отверг обвинения в причастности к захвату Панджшера в Афганистане
Пакистан опроверг утверждения о помощи при захвате талибами (движение "Талибан"*) афганской провинции Панджшер, заявил представитель министерства иностранных... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T10:12
2021-09-10T10:12
захват власти в афганистане талибами
в мире
оон
талибан
пакистан
афганистан
панджшер (провинция)
мохаммад хасан ахунд
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен – РИА Новости. Пакистан опроверг утверждения о помощи при захвате талибами (движение "Талибан"*) афганской провинции Панджшер, заявил представитель министерства иностранных дел Асим Ифтихар.Ифтихар назвал такие сообщения частью "пропагандистской кампании", которая являлась "попыткой очернить Пакистан и ввести в заблуждение международное сообщество", сообщает Радио Пакистана.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана: возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210910/pandzhsher-1749463647.html
https://ria.ru/20210908/soprotivlenie-1749179693.html
пакистан
афганистан
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в мире, оон, талибан, пакистан, афганистан, панджшер (провинция), мохаммад хасан ахунд
10:12 10.09.2021
 
Пакистан отверг обвинения в причастности к захвату Панджшера в Афганистане

Представитель МИД Ифтихар: Пакистан отверг обвинения в причастности к захвату Панджшера

© AP Photo / Jalaluddin SekandarСилы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер
Силы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен – РИА Новости. Пакистан опроверг утверждения о помощи при захвате талибами (движение "Талибан"*) афганской провинции Панджшер, заявил представитель министерства иностранных дел Асим Ифтихар.
Ифтихар назвал такие сообщения частью "пропагандистской кампании", которая являлась "попыткой очернить Пакистан и ввести в заблуждение международное сообщество", сообщает Радио Пакистана.
Талибы* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 09:50Захват власти в Афганистане талибами
Жители Панджшера боятся, что начнут умирать от голода
Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана: возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Бойцы афганского движение сопротивления Талибану* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 13:57
Посол Афганистана рассказал о сопротивлении в Панджшере
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреООНТалибанПакистанАфганистанПанджшер (провинция)Мохаммад Хасан Ахунд
 
 
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