https://ria.ru/20210909/zaderzhanie-1749391466.html

Задержан замначальника инфоцентра ГУМВД по Кубани

Задержан замначальника инфоцентра ГУМВД по Кубани - РИА Новости, 09.09.2021

Задержан замначальника инфоцентра ГУМВД по Кубани

Заместитель начальника информационного центра ГУМВД по Кубани задержан сотрудниками собственной безопасности МВД при получении взятки за якобы содействие в... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T17:19

2021-09-09T17:19

2021-09-09T17:19

происшествия

краснодар

россия

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КРАСНОДАР, 9 сен – РИА Новости. Заместитель начальника информационного центра ГУМВД по Кубани задержан сотрудниками собственной безопасности МВД при получении взятки за якобы содействие в уводе от уголовной ответственности, сообщает пресс-служба ведомства."Седьмого сентября оперативниками ГУСБ МВД России при получении денежных средств в размере трех миллионов рублей за якобы содействие в непривлечении к уголовной ответственности граждан был задержан заместитель начальника информационного центра ГУ МВД по Краснодарскому краю. По данному факту руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначено проведение служебной проверки. Сотрудник отстранён от исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.Уточняется, что при подтверждении вины, полицейский начальник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в соответствии с законом, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности."СКР возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника информационного центра ГУМВД России по Краснодарскому краю. Ему предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ)... В отношении обвиняемого по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает в свою очередь СУСК РФ по Кубани.В среду руководитель одной из юридических фирм Краснодара рассказал РИА Новости, что СУСК РФ по Кубани возбудил уголовное дело о подделке документов в отношении замначальника следственного управления УМВД Краснодара - начальника следственной части Германа Ялового. Он уточнил, что Яловой, поступивший на юрфак ставропольского университета в 2000 году и практически сразу отчисленный за утрату связи с вузом, оформил перевод в Краснодарский юридический институт МВД, предоставив туда поддельную справку о том, что проходил обучение на Ставрополье в период с 1998 по 2000 годы, в результате чего был сразу зачислен на шестой курс. Эту информацию агентству подтвердили два источника в правоохранительных структурах региона, после чего пресс-служба ГУМВД, отвечая на вопрос об уголовном деле подтвердила, что подобный факт был выявлен службой собственной безопасности, однако фамилию сотрудника называть не стала. Комментарием следственного ведомства по данному делу агентство до сих пор не располагает.

https://ria.ru/20210906/arest-1748842807.html

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происшествия, краснодар, россия