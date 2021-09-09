https://ria.ru/20210909/vystrel-1749280172.html

Житель Забайкалья выстрелил в полицейского, приехавшего на вызов

Житель Забайкалья выстрелил в полицейского, приехавшего на вызов - РИА Новости, 09.09.2021

Житель Забайкалья выстрелил в полицейского, приехавшего на вызов

Следователи возбудили уголовное дело из-за стрельбы в полицейского в Читинском районе, который приехал на вызов, сообщили в пресс-службе следственного... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T06:51

2021-09-09T06:51

2021-09-09T07:19

происшествия

забайкальский край

читинский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЧИТА, 9 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за стрельбы в полицейского в Читинском районе, который приехал на вызов, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Забайкальскому краю.По данным следствия, сотрудники полиции прибыли по вызову в один из домов в селе Смоленка. Около 1 часа ночи к служебному полицейскому автомобилю "Газель" подошёл мужчина, который выстрелил в полицейского водителя из неустановленного оружия.Полицейский госпитализирован, ему оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет.Установлена личность подозреваемого – это 38-летний Евгений Лукьянов, житель села Маккавеево Читинского района. Следователи обращаются ко всем, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, с просьбой позвонить в полицию.По данным краевого УМВД, полицейский приехал на вызов после стрельбы у бара, где был ранен 50-летний житель села Смоленка.

https://ria.ru/20210831/arest-1747955950.html

забайкальский край

читинский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, забайкальский край, читинский район, следственный комитет россии (ск рф), россия