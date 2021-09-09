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Житель Забайкалья выстрелил в полицейского, приехавшего на вызов
Житель Забайкалья выстрелил в полицейского, приехавшего на вызов - РИА Новости, 09.09.2021
Житель Забайкалья выстрелил в полицейского, приехавшего на вызов
Следователи возбудили уголовное дело из-за стрельбы в полицейского в Читинском районе, который приехал на вызов, сообщили в пресс-службе следственного... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T06:51
2021-09-09T07:19
происшествия
забайкальский край
читинский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЧИТА, 9 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за стрельбы в полицейского в Читинском районе, который приехал на вызов, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Забайкальскому краю.По данным следствия, сотрудники полиции прибыли по вызову в один из домов в селе Смоленка. Около 1 часа ночи к служебному полицейскому автомобилю "Газель" подошёл мужчина, который выстрелил в полицейского водителя из неустановленного оружия.Полицейский госпитализирован, ему оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет.Установлена личность подозреваемого – это 38-летний Евгений Лукьянов, житель села Маккавеево Читинского района. Следователи обращаются ко всем, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, с просьбой позвонить в полицию.По данным краевого УМВД, полицейский приехал на вызов после стрельбы у бара, где был ранен 50-летний житель села Смоленка.
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происшествия, забайкальский край, читинский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
06:51 09.09.2021 (обновлено: 07:19 09.09.2021)
 
Житель Забайкалья выстрелил в полицейского, приехавшего на вызов

В Забайкалье возбуждено уголовное дело из-за стрельбы в полицейского, приехавшего на вызов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЧИТА, 9 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за стрельбы в полицейского в Читинском районе, который приехал на вызов, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Забайкальскому краю.

"В ночь на 9 сентября в посёлке Смоленка Читинского района неизвестный произвел выстрел в сотрудника полиции, находящегося за рулём служебного автомобиля. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - говорится в сообщении.

По данным следствия, сотрудники полиции прибыли по вызову в один из домов в селе Смоленка. Около 1 часа ночи к служебному полицейскому автомобилю "Газель" подошёл мужчина, который выстрелил в полицейского водителя из неустановленного оружия.
Полицейский госпитализирован, ему оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет.

"В настоящий момент следователи совместно с сотрудниками полиции проводят комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий для установления всех обстоятельств совершённого преступления. Произведен осмотр места происшествия, на место инцидента направлены следователи-криминалисты аппарата регионального следственного управления СК для оказания помощи в обнаружении и изъятии следов и предметов, которые могут иметь значение для следствия", - уточнили в пресс-службе.

Установлена личность подозреваемого – это 38-летний Евгений Лукьянов, житель села Маккавеево Читинского района. Следователи обращаются ко всем, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, с просьбой позвонить в полицию.
По данным краевого УМВД, полицейский приехал на вызов после стрельбы у бара, где был ранен 50-летний житель села Смоленка.
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ПроисшествияЗабайкальский крайЧитинский районСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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