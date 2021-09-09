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Выставка шедевров стран ШОС открылась в художественном нацмузее Китая
Выставка шедевров стран ШОС открылась в художественном нацмузее Китая - РИА Новости, 09.09.2021
Выставка шедевров стран ШОС открылась в художественном нацмузее Китая
Выставка картин и скульптур из стран ШОС под названием "Общая мечта" открылась в Национальном художественном музее Китая в Пекине. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T14:44
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китай
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МОСКВА, 9 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Выставка картин и скульптур из стран ШОС под названием "Общая мечта" открылась в Национальном художественном музее Китая в Пекине. Церемонию посетили представители госструктур и общественности, а также дипломаты стран ШОС. Экспозиция приурочена к 20-летию организации и Году культуры ШОС в Китае. На ней представлено 53 экспоната, в частности из фонда Национального художественного музея Китая, и 89 произведений в цифровом формате. Первые гости выставки также увидели выступления детских художественных групп, которые представили свои работы.Директор Национального художественного музея Китая У Вэйшань отметил, что самое главное в этой выставке – это культурная инклюзивность. Здесь собраны произведения художников стран ШОС, каждое со своими особенностями. Цвет фона на эмблеме выставки – синий. Это символизирует лодку общего будущего человечества, которая плывет вперед под одним голубым небом и по одному и тому же морю.
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китай, пекин, шос
14:44 09.09.2021 (обновлено: 14:45 09.09.2021)
 

Выставка шедевров стран ШОС открылась в художественном нацмузее Китая

© AFP 2021 / Wang ZhaoНациональный художественный музей Китая в Пекине
Национальный художественный музей Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© AFP 2021 / Wang Zhao
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Выставка картин и скульптур из стран ШОС под названием "Общая мечта" открылась в Национальном художественном музее Китая в Пекине.
Церемонию посетили представители госструктур и общественности, а также дипломаты стран ШОС. Экспозиция приурочена к 20-летию организации и Году культуры ШОС в Китае. На ней представлено 53 экспоната, в частности из фонда Национального художественного музея Китая, и 89 произведений в цифровом формате. Первые гости выставки также увидели выступления детских художественных групп, которые представили свои работы.
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Директор Национального художественного музея Китая У Вэйшань отметил, что самое главное в этой выставке – это культурная инклюзивность. Здесь собраны произведения художников стран ШОС, каждое со своими особенностями. Цвет фона на эмблеме выставки – синий. Это символизирует лодку общего будущего человечества, которая плывет вперед под одним голубым небом и по одному и тому же морю.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайПекинШОС
 
 
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