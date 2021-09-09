https://ria.ru/20210909/vystavka-1749349506.html

Выставка шедевров стран ШОС открылась в художественном нацмузее Китая

Выставка шедевров стран ШОС открылась в художественном нацмузее Китая - РИА Новости, 09.09.2021

Выставка шедевров стран ШОС открылась в художественном нацмузее Китая

Выставка картин и скульптур из стран ШОС под названием "Общая мечта" открылась в Национальном художественном музее Китая в Пекине. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T14:44

2021-09-09T14:44

2021-09-09T14:45

россия-китай: главное

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шос

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МОСКВА, 9 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Выставка картин и скульптур из стран ШОС под названием "Общая мечта" открылась в Национальном художественном музее Китая в Пекине. Церемонию посетили представители госструктур и общественности, а также дипломаты стран ШОС. Экспозиция приурочена к 20-летию организации и Году культуры ШОС в Китае. На ней представлено 53 экспоната, в частности из фонда Национального художественного музея Китая, и 89 произведений в цифровом формате. Первые гости выставки также увидели выступления детских художественных групп, которые представили свои работы.Директор Национального художественного музея Китая У Вэйшань отметил, что самое главное в этой выставке – это культурная инклюзивность. Здесь собраны произведения художников стран ШОС, каждое со своими особенностями. Цвет фона на эмблеме выставки – синий. Это символизирует лодку общего будущего человечества, которая плывет вперед под одним голубым небом и по одному и тому же морю.

https://ria.ru/20210909/kontsert-1749297444.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, пекин, шос