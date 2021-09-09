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Выставка шедевров стран ШОС открылась в художественном нацмузее Китая
Выставка шедевров стран ШОС открылась в художественном нацмузее Китая - РИА Новости, 09.09.2021
Выставка шедевров стран ШОС открылась в художественном нацмузее Китая
Выставка картин и скульптур из стран ШОС под названием "Общая мечта" открылась в Национальном художественном музее Китая в Пекине. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T14:44
2021-09-09T14:44
2021-09-09T14:45
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МОСКВА, 9 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Выставка картин и скульптур из стран ШОС под названием "Общая мечта" открылась в Национальном художественном музее Китая в Пекине. Церемонию посетили представители госструктур и общественности, а также дипломаты стран ШОС. Экспозиция приурочена к 20-летию организации и Году культуры ШОС в Китае. На ней представлено 53 экспоната, в частности из фонда Национального художественного музея Китая, и 89 произведений в цифровом формате. Первые гости выставки также увидели выступления детских художественных групп, которые представили свои работы.Директор Национального художественного музея Китая У Вэйшань отметил, что самое главное в этой выставке – это культурная инклюзивность. Здесь собраны произведения художников стран ШОС, каждое со своими особенностями. Цвет фона на эмблеме выставки – синий. Это символизирует лодку общего будущего человечества, которая плывет вперед под одним голубым небом и по одному и тому же морю.
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РИА Новости
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китай, пекин, шос
МОСКВА, 9 сен - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Выставка картин и скульптур из стран ШОС
под названием "Общая мечта" открылась в Национальном художественном музее Китая
в Пекине
.
Церемонию посетили представители госструктур и общественности, а также дипломаты стран ШОС. Экспозиция приурочена к 20-летию организации и Году культуры ШОС в Китае. На ней представлено 53 экспоната, в частности из фонда Национального художественного музея Китая, и 89 произведений в цифровом формате. Первые гости выставки также увидели выступления детских художественных групп, которые представили свои работы.
Директор Национального художественного музея Китая У Вэйшань отметил, что самое главное в этой выставке – это культурная инклюзивность. Здесь собраны произведения художников стран ШОС, каждое со своими особенностями. Цвет фона на эмблеме выставки – синий. Это символизирует лодку общего будущего человечества, которая плывет вперед под одним голубым небом и по одному и тому же морю.