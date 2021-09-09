https://ria.ru/20210909/vympelkoma-1749290757.html

"Вымпелком" оштрафовали на 700 тысяч рублей за распространение спама

"Вымпелком" оштрафовали на 700 тысяч рублей за распространение спама - РИА Новости, 09.09.2021

"Вымпелком" оштрафовали на 700 тысяч рублей за распространение спама

"Вымпелком" на прошлой неделе получил два штрафа по 350 тысяч рублей каждый за направление рекламы в информационных сообщениях о состоянии баланса и зачислении... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T09:35

2021-09-09T09:35

2021-09-09T10:03

экономика

москва

вымпелком

уфас

технологии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568778125_0:1:1868:1052_1920x0_80_0_0_05588c87272ba901abd7793165789a6f.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Вымпелком" на прошлой неделе получил два штрафа по 350 тысяч рублей каждый за направление рекламы в информационных сообщениях о состоянии баланса и зачислении оплаты, а также в push-сообщениях без согласия со стороны абонентов, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Москве."На минувшей неделе ПАО "Вымпелком" получило два штрафа по 350 тысяч рублей каждый за направление рекламы в информационных сообщениях о состоянии баланса и зачислении оплаты, а также в сплывающих на экране телефона push-сообщениях, тогда как согласие на получение подобной дополнительной информации абоненты оператору связи не давали", - говорится в сообщении.Поясняется, что в первом случае согласие на получение рекламы было позднее вписано в договор услуг связи с "Вымпелкомом". Оператор утверждал, что в договоре была графа "не согласен на получение рекламы", в которой абонент имел возможность поставить галочку и отказаться от рекламы, но не сделал этого. Однако заявитель представил копию договора, в котором такая графа отсутствовала. Таким образом, согласие на получение рекламы не было добровольным, а было навязано абоненту.Во втором случае анкету с согласием на получение рекламы заполнило лицо, которое не являлось владельцем телефонного номера и не имело право на предоставление подобного согласия."Мы не перестаем говорить о том, что операторы связи, обладая настолько обширной информацией о собственных абонентах должны проявлять большую осмотрительность при проверке согласия на получение рекламы. Заполнение любых анкет, заявок и разрешений не уполномоченным на то лицом не может исключать факт нарушения и тем более не оправдывает оператора связи, который обладает достаточными сведениями о принадлежности телефонного номера конкретному гражданину", - отметила руководитель Московского УФАС Екатерина Соловьева."Вымпелком" - один из крупнейших в России сотовых операторов. Компания принадлежит холдингу Veon Ltd. (прежнее название - Vimpelcom Ltd.), крупнейший акционер которого - LetterOne Михаила Фридмана (47,9%).

https://ria.ru/20210717/spam-1741669108.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, москва, вымпелком, уфас, технологии, россия