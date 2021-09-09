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В ЦИК рассказали о числе заявок на дистанционное голосование
В ЦИК рассказали о числе заявок на дистанционное голосование - РИА Новости, 09.09.2021
В ЦИК рассказали о числе заявок на дистанционное голосование
Около 2,2 миллиона заявок подано на участие в дистанционном электронном голосовании, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T11:42
2021-09-09T11:42
2021-09-09T12:57
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Около 2,2 миллиона заявок подано на участие в дистанционном электронном голосовании, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.Больше всех их из Москвы — почти 1,6 миллиона и Ростовской области — более 260 тысяч. Для голосования по месту нахождения ("мобильный избиратель") Центризбирком получил 1,7 миллиона заявлений, большая часть поступила через портал госуслуг. "За время применения этого механизма ничего, кроме позитивных данных, мы не получали. Это был не самый серьезный по финансовой нагрузке проект, но экономия для избирателя с его помощью очень существенна. Мы давно окупили те расходы, которые государство понесло на создание платформы", — отметил Булаев.Всего по двум проектам зарегистрировано 3,9 миллиона заявок. Выборы в Госдуму пройдут 17-19 сентября. Дистанционное электронное голосование по решению ЦИК доступно в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.Заявления принимают с 2 августа до полуночи 13 сентября. Это можно сделать онлайн на портале государственных услуг или mos.ru, физически — в МФЦ, в территориальном избиркоме, а с 8 сентября — в любой участковой комиссии.
https://ria.ru/20210908/onlayn-golosovanie-1749260103.html
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политика, технологии, мурманская область, москва, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, николай булаев, россия
11:42 09.09.2021 (обновлено: 12:57 09.09.2021)
В ЦИК рассказали о числе заявок на дистанционное голосование
Замглавы ЦИК Булаев: число заявок на дистанционное голосование достигло почти 2,2 миллиона