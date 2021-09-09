Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210909/vybory-1749316174.html
В ЦИК рассказали о числе заявок на дистанционное голосование
В ЦИК рассказали о числе заявок на дистанционное голосование - РИА Новости, 09.09.2021
В ЦИК рассказали о числе заявок на дистанционное голосование
Около 2,2 миллиона заявок подано на участие в дистанционном электронном голосовании, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T11:42
2021-09-09T12:57
политика
технологии
мурманская область
москва
госдума рф
цик рф
выборы в государственную думу
николай булаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749305504_0:0:3156:1775_1920x0_80_0_0_350110e1ab664d9e2cd7d54f06fd111a.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Около 2,2 миллиона заявок подано на участие в дистанционном электронном голосовании, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.Больше всех их из Москвы — почти 1,6 миллиона и Ростовской области — более 260 тысяч. Для голосования по месту нахождения ("мобильный избиратель") Центризбирком получил 1,7 миллиона заявлений, большая часть поступила через портал госуслуг. "За время применения этого механизма ничего, кроме позитивных данных, мы не получали. Это был не самый серьезный по финансовой нагрузке проект, но экономия для избирателя с его помощью очень существенна. Мы давно окупили те расходы, которые государство понесло на создание платформы", — отметил Булаев.Всего по двум проектам зарегистрировано 3,9 миллиона заявок. Выборы в Госдуму пройдут 17-19 сентября. Дистанционное электронное голосование по решению ЦИК доступно в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.Заявления принимают с 2 августа до полуночи 13 сентября. Это можно сделать онлайн на портале государственных услуг или mos.ru, физически — в МФЦ, в территориальном избиркоме, а с 8 сентября — в любой участковой комиссии.
https://ria.ru/20210908/onlayn-golosovanie-1749260103.html
мурманская область
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749305504_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3f3c4a4170846339b5b393e4cf2af94c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, технологии, мурманская область, москва, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, николай булаев, россия
11:42 09.09.2021 (обновлено: 12:57 09.09.2021)
 
В ЦИК рассказали о числе заявок на дистанционное голосование

Замглавы ЦИК Булаев: число заявок на дистанционное голосование достигло почти 2,2 миллиона

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница во время презентации работы участковой избирательной комиссии
Сотрудница во время презентации работы участковой избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Около 2,2 миллиона заявок подано на участие в дистанционном электронном голосовании, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Больше всех их из Москвы — почти 1,6 миллиона и Ростовской области — более 260 тысяч.
Для голосования по месту нахождения ("мобильный избиратель") Центризбирком получил 1,7 миллиона заявлений, большая часть поступила через портал госуслуг.
"За время применения этого механизма ничего, кроме позитивных данных, мы не получали. Это был не самый серьезный по финансовой нагрузке проект, но экономия для избирателя с его помощью очень существенна. Мы давно окупили те расходы, которые государство понесло на создание платформы", — отметил Булаев.
Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
Вчера, 21:44
Собянин оценил безопасность системы онлайн-голосования
Всего по двум проектам зарегистрировано 3,9 миллиона заявок.
Выборы в Госдуму пройдут 17-19 сентября. Дистанционное электронное голосование по решению ЦИК доступно в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Заявления принимают с 2 августа до полуночи 13 сентября. Это можно сделать онлайн на портале государственных услуг или mos.ru, физически — в МФЦ, в территориальном избиркоме, а с 8 сентября — в любой участковой комиссии.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
ПолитикаТехнологииМурманская областьМоскваГосдума РФЦИК РФВыборы в Государственную думуНиколай БулаевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:28Зиничев до конца исполнил свой долг, заявил Путин
14:28В ЕМА назвали сроки одобрения российских вакцин в Европе
14:27Немецкая прокуратура провела обыски в министерствах финансов и юстиции
14:26МИД Израиля заявил, что Тель-Авив не позволит Ирану стать ядерной державой
14:24Иммунолог предупредил об эволюции дельта-штамма коронавируса
14:20Католики заявили о нехватке англоязычных священников в регионах России
14:20Россия продолжит способствовать налаживанию палестино-израильского диалога
14:19Лавров ответил на идею Киева о встрече глав МИД "нормандской четверки"
14:08В Сочи блогера приговорили к четырем годам колонии за вымогательство
14:05СМИ: Иран нанес ракетный удар по группировкам в Иракском Курдистане
14:05Из аэропорта Кабула возобновятся международные коммерческие рейсы
14:00Депздрав оценил вероятность четвертой волны коронавируса в Москве
13:57В Ногинске пять человек остаются в больнице после взрыва
13:56СМИ рассказали о помощи афганским беженцам со стороны НАТО
13:54Известный актер рассказал, как Александр Мельник "крестил" его после съемок
13:49В Киселевске похоронили убитых школьниц
13:46В Москве от коронавируса привили 4,8 миллиона человек
13:44В Бристоле арестовали мужчину, который взял заложников на заправке
13:43Дерипаска призвал мир умерить потребление и отходы
13:41В Иркутске брата и сестру заподозрили в поджоге машины с ребенком
Лента новостейМолния