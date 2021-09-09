https://ria.ru/20210909/vospitanie-1749276690.html

Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку

Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку - РИА Новости, 09.09.2021

Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку

Социализация щенка с раннего возраста позволит ему вырасти воспитанной собакой и избежать множества поведенческих проблем. О том, как проводить социализацию,... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T03:55

2021-09-09T03:55

2021-09-09T11:46

общество

владимир голубев

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Социализация щенка с раннего возраста позволит ему вырасти воспитанной собакой и избежать множества поведенческих проблем. О том, как проводить социализацию, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.По словам Голубева, начинать первичную социализацию необходимо в первые три-шесть недель жизни щенка. В этот период щенок знакомится со своими братьями и сестрами, соотносит себя с подобным видом. С первого месяца жизни и до третьего щенок учится взаимодействовать с людьми, находить контакт и общаться с другими собаками. "С рождения и до 3-5 месяцев щенок максимально открыт для новых впечатлений. Это позволяет формировать дальнейший характер собаки. В этот период он учится реагировать и взаимодействовать со средой, в которой он находится. Связи и контакты, выработанные в этот период, играют важнейшую роль для налаживания поведенческих моделей собаки, которые будут сопровождать ее на протяжении всей жизни", - рассказал кинолог.Он отметил, что животные, которые в этот период находились без контакта с людьми и окружающей средой, не встречаясь с разными предметами и звуками, могут навсегда закрепить страх перед незнакомыми вещами.Как социализировать щенкаКинолог советует начинать знакомить щенка с окружающим миром, когда тот еще должен быть на карантине после прививок – следует выносить его на улицу и гулять с ним на руках по 10-15 минут."Пройдитесь по улице, пусть щенок, сидя у вас на руках в безопасности, слышит шум автомобилей и посмотрит на других людей и собак. Если щенок с рождения осторожен, то долгий отказ от первых прогулок может привести к проблемам с поведением в будущем. Дело в том, что, соблюдая строгий карантин дома и выводя на первую прогулку щенка только после 4 месяцев, вы упускаете возможность познакомить щенка с внешним миром до того, как щенок начнет строго делить мир на привычный и непривычный, и начнет опасаться незнакомого окружения. Таким образом могут возникнуть страхи и как следствие – агрессивное поведение", - рассказал Голубев.После карантина следует постепенно учить собаку выгуливаться на поводке, знакомиться с другими собаками и соседями. "Не нервничайте и не берите собаку в руки каждый раз, когда она чего-то пугается. Не поощряйте испуг и агрессию. Хвалите животное за спокойное поведение и храбрость. Сразу же учите собаку правильно реагировать на других собак и человека: не бросаться на прохожих, не рычать и не лаять", - сказал он.Голубев советует постепенно водить питомца по новым местам, позволять ему изучать местность и знакомиться с сородичами.После 4-5 месяцев любопытство щенка сменяется желанием сохранить привычное окружение. Если в этот период ограничить жизненное пространство щенка, он не усвоит многое для полноценной дальнейшей жизни, рассказывает кинолог.Собаки, которые не были социализированы, могут бояться людей, разных звуков, незнакомых предметов и агрессивно реагировать на любое проявление изменения окружающей среды. У них могут встречаться проблемы в общении с сородичами, рассказал Голубев.Примерно в это время, в 5-6 месяцев, собаку нужно начать приучать гулять в наморднике, сказал специалист.Он отметил, что социализировать взрослую собаку, которая пропустила этот период в детстве, возможно, но это под силу только профессионалам.

https://ria.ru/20210901/kinolog-1748095493.html

https://ria.ru/20210826/sobaka-1747279634.html

https://ria.ru/20210821/sobaki-1746647072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир голубев