https://ria.ru/20210909/verkhnevolzhe-1749316459.html

В Верхневолжье заработал первый центр амбулаторной онкологической помощи

В Верхневолжье заработал первый центр амбулаторной онкологической помощи - РИА Новости, 09.09.2021

В Верхневолжье заработал первый центр амбулаторной онкологической помощи

Первый в Верхневолжье центр амбулаторной онкологической помощи заработал в Твери на базе Центра специализированных видов медицинской помощи имени Аваева,... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T11:42

2021-09-09T11:42

2021-09-09T11:42

тверская область

вышний волочек

рамешковский район

кимры

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 9 сен – РИА Новости. Первый в Верхневолжье центр амбулаторной онкологической помощи заработал в Твери на базе Центра специализированных видов медицинской помощи имени Аваева, сообщает пресс-служба регионального правительства.Открытый в рамках национального проекта "Здравоохранение" центр включает три блока - диагностический с отделениями эндоскопии и лучевой диагностики, блок первичного приема и диспансерного наблюдения, а также дневной стационар.Центр принял уже порядка пятисот пациентов. Дневной стационар начнет работу в начале следующего года. Всего к центру прикреплены около 480 тысяч человек. Это жители Твери, Калининского, Лихославльского, Конаковского и Рамешковского районов."Учреждение хорошо оснащено. Технологии, внедренные в центре, следует тиражировать и развивать в медицинских организациях области", - сказал посетивший центр губернатор области Игорь Руденя.В ближайшие три года в регионе появится сеть таких учреждений. Планируется открыть центры в Вышнем Волочке, Ржеве, Нелидово, Бежецке и Кимрах.

https://ria.ru/20210906/rabota-1748915035.html

вышний волочек

рамешковский район

кимры

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вышний волочек, рамешковский район, кимры, игорь руденя