Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20210909/verkhnevolzhe-1749316459.html
В Верхневолжье заработал первый центр амбулаторной онкологической помощи
В Верхневолжье заработал первый центр амбулаторной онкологической помощи - РИА Новости, 09.09.2021
В Верхневолжье заработал первый центр амбулаторной онкологической помощи
Первый в Верхневолжье центр амбулаторной онкологической помощи заработал в Твери на базе Центра специализированных видов медицинской помощи имени Аваева,... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T11:42
2021-09-09T11:42
тверская область
вышний волочек
рамешковский район
кимры
игорь руденя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749315578_0:154:2000:1280_1920x0_80_0_0_484fdbcc710077c7c897b9471a87327f.jpg
ТВЕРЬ, 9 сен – РИА Новости. Первый в Верхневолжье центр амбулаторной онкологической помощи заработал в Твери на базе Центра специализированных видов медицинской помощи имени Аваева, сообщает пресс-служба регионального правительства.Открытый в рамках национального проекта "Здравоохранение" центр включает три блока - диагностический с отделениями эндоскопии и лучевой диагностики, блок первичного приема и диспансерного наблюдения, а также дневной стационар.Центр принял уже порядка пятисот пациентов. Дневной стационар начнет работу в начале следующего года. Всего к центру прикреплены около 480 тысяч человек. Это жители Твери, Калининского, Лихославльского, Конаковского и Рамешковского районов."Учреждение хорошо оснащено. Технологии, внедренные в центре, следует тиражировать и развивать в медицинских организациях области", - сказал посетивший центр губернатор области Игорь Руденя.В ближайшие три года в регионе появится сеть таких учреждений. Планируется открыть центры в Вышнем Волочке, Ржеве, Нелидово, Бежецке и Кимрах.
https://ria.ru/20210906/rabota-1748915035.html
вышний волочек
рамешковский район
кимры
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749315578_196:0:1903:1280_1920x0_80_0_0_3c274f2b428f3ae9fae9918de97a4c3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вышний волочек, рамешковский район, кимры, игорь руденя
11:42 09.09.2021
 

В Верхневолжье заработал первый центр амбулаторной онкологической помощи

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВ Верхневолжье заработал первый центр амбулаторной онкологической помощи
В Верхневолжье заработал первый центр амбулаторной онкологической помощи - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 9 сен – РИА Новости. Первый в Верхневолжье центр амбулаторной онкологической помощи заработал в Твери на базе Центра специализированных видов медицинской помощи имени Аваева, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Открытый в рамках национального проекта "Здравоохранение" центр включает три блока - диагностический с отделениями эндоскопии и лучевой диагностики, блок первичного приема и диспансерного наблюдения, а также дневной стационар.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на форуме муниципальных образований Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026 в Твери
6 сентября, 18:03Тверская область
Руденя: в Верхневолжье за 5 лет создадут более 15 тысяч новых рабочих мест
Центр принял уже порядка пятисот пациентов. Дневной стационар начнет работу в начале следующего года. Всего к центру прикреплены около 480 тысяч человек. Это жители Твери, Калининского, Лихославльского, Конаковского и Рамешковского районов.
"Учреждение хорошо оснащено. Технологии, внедренные в центре, следует тиражировать и развивать в медицинских организациях области", - сказал посетивший центр губернатор области Игорь Руденя.
В ближайшие три года в регионе появится сеть таких учреждений. Планируется открыть центры в Вышнем Волочке, Ржеве, Нелидово, Бежецке и Кимрах.
 
Тверская областьВышний ВолочекРамешковский районКимрыИгорь Руденя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:27Немецкая прокуратура провела обыски в министерствах финансов и юстиции
14:26МИД Израиля заявил, что Тель-Авив не позволит Ирану стать ядерной державой
14:24Иммунолог предупредил об эволюции дельта-штамма коронавируса
14:20Католики заявили о нехватке англоязычных священников в регионах России
14:20Россия продолжит способствовать налаживанию палестино-израильского диалога
14:19Лавров ответил на идею Киева о встрече глав МИД "нормандской четверки"
14:08В Сочи блогера приговорили к четырем годам колонии за вымогательство
14:05СМИ: Иран нанес ракетный удар по группировкам в Иракском Курдистане
14:05Из аэропорта Кабула возобновятся международные коммерческие рейсы
14:00Депздрав оценил вероятность четвертой волны коронавируса в Москве
13:57В Ногинске пять человек остаются в больнице после взрыва
13:56СМИ рассказали о помощи афганским беженцам со стороны НАТО
13:54Известный актер рассказал, как Александр Мельник "крестил" его после съемок
13:49В Киселевске похоронили убитых школьниц
13:46В Москве от коронавируса привили 4,8 миллиона человек
13:44В Бристоле арестовали мужчину, который взял заложников на заправке
13:43Дерипаска призвал мир умерить потребление и отходы
13:41В Иркутске брата и сестру заподозрили в поджоге машины с ребенком
13:41На Кубани водитель, паркуясь, впечатала в стену женщину с ребенком 0:10
13:36В Госдуме рассказали, кто создал программу с "подсказками" для выборов
Лента новостейМолния