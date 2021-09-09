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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210909/vaktsinatsiya-1749341340.html
В Москве от коронавируса привили 4,8 миллиона человек
В Москве от коронавируса привили 4,8 миллиона человек - РИА Новости, 09.09.2021
В Москве от коронавируса привили 4,8 миллиона человек
Более 4,8 миллиона москвичей уже прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T13:46
2021-09-09T13:56
распространение коронавируса
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более 4,8 миллиона москвичей уже прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун."Более 4,8 миллиона человек вакцинированы от COVID-19", - говорится в презентации, показанной им в ходе Форума социальных инноваций регионов.
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москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
13:46 09.09.2021 (обновлено: 13:56 09.09.2021)
 
В Москве от коронавируса привили 4,8 миллиона человек

Депздрав: в Москве от коронавируса привили 4,8 миллиона человек

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЦентр вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Центр вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более 4,8 миллиона москвичей уже прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
"Более 4,8 миллиона человек вакцинированы от COVID-19", - говорится в презентации, показанной им в ходе Форума социальных инноваций регионов.
 
Распространение коронавирусаМоскваКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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