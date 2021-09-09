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В Москве от коронавируса привили 4,8 миллиона человек
В Москве от коронавируса привили 4,8 миллиона человек - РИА Новости, 09.09.2021
В Москве от коронавируса привили 4,8 миллиона человек
Более 4,8 миллиона москвичей уже прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T13:46
2021-09-09T13:46
2021-09-09T13:56
распространение коронавируса
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более 4,8 миллиона москвичей уже прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун."Более 4,8 миллиона человек вакцинированы от COVID-19", - говорится в презентации, показанной им в ходе Форума социальных инноваций регионов.
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13:46 09.09.2021 (обновлено: 13:56 09.09.2021)
В Москве от коронавируса привили 4,8 миллиона человек
Депздрав: в Москве от коронавируса привили 4,8 миллиона человек