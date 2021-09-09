https://ria.ru/20210909/vaktsinatsiya-1749341340.html

В Москве от коронавируса привили 4,8 миллиона человек

В Москве от коронавируса привили 4,8 миллиона человек - РИА Новости, 09.09.2021

В Москве от коронавируса привили 4,8 миллиона человек

Более 4,8 миллиона москвичей уже прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T13:46

2021-09-09T13:46

2021-09-09T13:56

распространение коронавируса

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более 4,8 миллиона москвичей уже прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун."Более 4,8 миллиона человек вакцинированы от COVID-19", - говорится в презентации, показанной им в ходе Форума социальных инноваций регионов.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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