https://ria.ru/20210909/vaktsinatsiya-1749306524.html
В Бельгии предложили сделать вакцинацию против COVID-19 обязательной
В Бельгии предложили сделать вакцинацию против COVID-19 обязательной - РИА Новости, 09.09.2021
В Бельгии предложили сделать вакцинацию против COVID-19 обязательной
Министр туризма второго по численности населения региона Бельгии – Валлонии Валери де Бю предложила обсудить введение в королевстве обязательной вакцинации... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T11:03
2021-09-09T11:03
2021-09-09T11:03
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Министр туризма второго по численности населения региона Бельгии – Валлонии Валери де Бю предложила обсудить введение в королевстве обязательной вакцинации против коронавируса.Согласно последним данным национального института по вопросам здравоохранения Sciensano, за последнюю неделю в Бельгии произошло относительное снижение случаев заболевания COVID (минус 3% по сравнению с прошлой неделей), при этом растет смертность и показатели госпитализации. В королевстве полностью вакцинированы порядка 84% взрослого населения. Самые высокие показатели по вакцинации зафиксированы во Фландрии – почти 90%, самый низкий – в Брюсселе – 62%. В Валлонии полностью вакцинированы около 79% взрослых."Показатели вакцинации неплохие, но остается вопрос – удалось ли нам убедить тех, кто пока не привился, в необходимости пойти на укол? Если мы хотим действительно победить этот вирус, надо начинать обсуждение обязательной вакцинации… Важно начать обсуждение уже сейчас, это не быстрый процесс, а нам необходимо противостоять пандемии сегодня", - сказала министр в эфире бельгийского телеканала RTL.По ее словам, обязательная вакцинация является лучшим решением, чем введение санитарных ковид-пропусков. "Конечно, санитарный пропуск может быть временным решением, поскольку мы не хотим вновь возвращаться к изоляции, не хотим лишать наших граждан их законных прав и свобод. Однако обязательная вакцинация – лучшее и более надежное решение", - уверена министр.Ранее сообщалось, что бельгийские федеральные и региональные власти согласовали правила для ввода в действие на территории Брюсселя санитарного пропуска для посещения ряда общественных мест в рамках усилий по борьбе с коронавирусной инфекцией.Планируется, что бельгийский вариант санитарного пропуска - Covid Safe Ticket - будет использоваться в кафе, барах и ресторанах, фитнес-центрах, а также в ходе массовых мероприятий. Пропуск потребуется для лиц старше 16 лет.Также пропуск может понадобиться для посещений больниц и домов престарелых. По данным СМИ, пропуск пока будет действовать только в столичном регионе. Его введение намечено на 1 октября.Окончательное утверждение положений о санитарном пропуске планируется на заседании специального консультационного комитета под председательством премьер-министра Александра де Кроо, которое пройдет 17 сентября. По его итогам власти официально объявят о новых правилах.Санитарный пропуск смогут получить полностью привитые жители Бельгии, переболевшие коронавирусом или обладатели "свежих" негативных ПЦР-тестов.В столице Бельгии на сегодня отмечен наиболее низкий уровень вакцинированных, чем в среднем по стране. Меньше всего привитых среди молодых жителей столичного региона.Ранее обязательный санитарный пропуск был введен в соседней Франции, что вызвало протесты во французских городах.
https://ria.ru/20210901/vaktsinatsiya-1748167779.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бельгия, франция, фландрия, коронавирус covid-19
В Бельгии предложили сделать вакцинацию против COVID-19 обязательной
Бельгийский министр туризма предложила сделать вакцинацию против COVID-19 обязательной
БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Министр туризма второго по численности населения региона Бельгии – Валлонии Валери де Бю предложила обсудить введение в королевстве обязательной вакцинации против коронавируса.
Согласно последним данным национального института по вопросам здравоохранения Sciensano, за последнюю неделю в Бельгии
произошло относительное снижение случаев заболевания COVID (минус 3% по сравнению с прошлой неделей), при этом растет смертность и показатели госпитализации. В королевстве полностью вакцинированы порядка 84% взрослого населения. Самые высокие показатели по вакцинации зафиксированы во Фландрии
– почти 90%, самый низкий – в Брюсселе
– 62%. В Валлонии полностью вакцинированы около 79% взрослых.
"Показатели вакцинации неплохие, но остается вопрос – удалось ли нам убедить тех, кто пока не привился, в необходимости пойти на укол? Если мы хотим действительно победить этот вирус, надо начинать обсуждение обязательной вакцинации… Важно начать обсуждение уже сейчас, это не быстрый процесс, а нам необходимо противостоять пандемии сегодня", - сказала министр в эфире бельгийского телеканала RTL.
По ее словам, обязательная вакцинация является лучшим решением, чем введение санитарных ковид-пропусков. "Конечно, санитарный пропуск может быть временным решением, поскольку мы не хотим вновь возвращаться к изоляции, не хотим лишать наших граждан их законных прав и свобод. Однако обязательная вакцинация – лучшее и более надежное решение", - уверена министр.
Ранее сообщалось, что бельгийские федеральные и региональные власти согласовали правила для ввода в действие на территории Брюсселя санитарного пропуска для посещения ряда общественных мест в рамках усилий по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Планируется, что бельгийский вариант санитарного пропуска - Covid Safe Ticket - будет использоваться в кафе, барах и ресторанах, фитнес-центрах, а также в ходе массовых мероприятий. Пропуск потребуется для лиц старше 16 лет.
Также пропуск может понадобиться для посещений больниц и домов престарелых. По данным СМИ, пропуск пока будет действовать только в столичном регионе. Его введение намечено на 1 октября.
Окончательное утверждение положений о санитарном пропуске планируется на заседании специального консультационного комитета под председательством премьер-министра Александра де Кроо, которое пройдет 17 сентября. По его итогам власти официально объявят о новых правилах.
Санитарный пропуск смогут получить полностью привитые жители Бельгии, переболевшие коронавирусом или обладатели "свежих" негативных ПЦР-тестов.
В столице Бельгии на сегодня отмечен наиболее низкий уровень вакцинированных, чем в среднем по стране. Меньше всего привитых среди молодых жителей столичного региона.
Ранее обязательный санитарный пропуск был введен в соседней Франции
, что вызвало протесты во французских городах.