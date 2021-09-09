https://ria.ru/20210909/vaktsina-1749327714.html
Скворцова рассказала об испытаниях вакцины ФМБА от коронавируса
Скворцова рассказала об испытаниях вакцины ФМБА от коронавируса - РИА Новости, 09.09.2021
Скворцова рассказала об испытаниях вакцины ФМБА от коронавируса
Вторая фаза исследования вакцины ФМБА от коронавируса продолжится до конца года, заявила глава ведомства Вероника Скворцова. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:38
2021-09-09T12:38
2021-09-09T14:06
общество
россия
распространение коронавируса
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738884896_0:132:1879:1189_1920x0_80_0_0_91df9da6e16278fe02a1a6fceffdf023.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Вторая фаза исследования вакцины ФМБА от коронавируса продолжится до конца года, заявила глава ведомства Вероника Скворцова."Фактически завершена первая фаза, начинается вторая фаза исследований, она точно будет идти несколько месяцев, по-видимому, до конца текущего года", - рассказала она журналистам.В июле Минздрав России выдал разрешение ФМБА на проведение клинических исследований вакцины. Разработчиком вакцины выступает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Вакцина разработана на новой технологической платформе и нацелена, прежде всего, на развитие клеточного иммунитета, используя в качестве мишени консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям.Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) готовится сдать отчёт в Минздрав по препарату от коронавируса "Мир 19" во второй половине сентября, завила глава ведомства Вероника Скворцова."В настоящее время готовится отчёт в Минздрав, мы планировали этот отчет сдать во второй половине сентября. Возможно, будет продолжение забора материала, но вместе с тем, уже имеющиеся данные, мы надеемся, позволят зарегистрировать этот препарат", - рассказала она журналистам.
https://ria.ru/20210907/vaktsina-1748979114.html
https://ria.ru/20210907/koronavirus-1748959061.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738884896_0:0:1879:1410_1920x0_80_0_0_b5253762a233719ffc2e31db97b37b30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:38 09.09.2021 (обновлено: 14:06 09.09.2021)
Скворцова рассказала об испытаниях вакцины ФМБА от коронавируса
Глава ФМБА Скворцова: испытания вакцины от COVID-19 продолжатся до конца года