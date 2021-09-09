https://ria.ru/20210909/utechka-1749277720.html

"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса

"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса - РИА Новости, 09.09.2021

"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса

Нарушения внутренней информационной безопасности, которые чреваты утечками данных, чаще всего происходят в компаниях производственной сферы, причем больше всего РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T04:37

2021-09-09T04:37

2021-09-09T04:37

технологии

ростелеком

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Нарушения внутренней информационной безопасности, которые чреваты утечками данных, чаще всего происходят в компаниях производственной сферы, причем больше всего нарушений происходит при работе с документами под грифом "Для служебного пользования" (ДСП), говорится в исследовании компании "Ростелеком", с которым ознакомились РИА Новости.Проанализировав данные пилотных проектов использования системы защиты от утечек Solar Dozor в 97 российских компаниях в период с 2018 по 2020 года, аналитики "Ростелекома" составили портрет организации - типичной "жертвы" внутренних нарушителей. Оказалось, это компания производственной сферы со штатом более тысячи сотрудников, которые допускают в общем около двух тысяч нарушений информационной безопасности в месяц."В целом, "Топ-5" отраслей, в которых компании столкнулись с наибольшим количеством критичных нарушений, включает научно-производственные организации (4 181 нарушений), производство (1 968), финансовые организации (1 847), транспорт и логистика (1 335), органы государственной власти и предоставление государственных услуг (460)", – говорится в исследовании.Лидерами по числу выявляемых нарушений названы подразделения, обслуживающие основные производственные процессы: бухгалтерия (14,8%), ИТ и техподдержка (12,9%), кадры и маркетинг (10,3%) и закупки (9,5%). Суммарно на них приходится почти половина всех нарушений. Здесь чаще всего фигурирует распространенный вид нарушения "нецелевое использование рабочего времени".Существенной долей этих нарушений, по ее словам, являются нарушения служебной дисциплины - подработки, нецелевое использование рабочего времени и оборудования работодателя. Для бизнеса же такие нарушения чреваты утечками данных, которые ведут к репутационным и финансовым потерям, а в случае с государственными организациями речь вполне может идти об утечках информации, составляющей государственную тайну, отмечают авторы исследования.

https://ria.ru/20210909/gosuslugi-1749275302.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, ростелеком