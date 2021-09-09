https://ria.ru/20210909/ugroza-1749279007.html

В МИД перечислили новые вызовы и угрозы со стороны террористов

В МИД перечислили новые вызовы и угрозы со стороны террористов - РИА Новости, 09.09.2021

В МИД перечислили новые вызовы и угрозы со стороны террористов

Угроза терроризма со времен терактов в сентябре 2001 года в Нью-Йорке сильно эволюционировала, об этом заявил замглавы МИД Олег Сыромолотов в интервью РИА... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T06:07

2021-09-09T06:07

2021-09-09T11:20

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

олег сыромолотов

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Угроза терроризма со времен терактов в сентябре 2001 года в Нью-Йорке сильно эволюционировала, об этом заявил замглавы МИД Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости.Как отметил дипломат, "появились новые вызовы, которые страны не могут игнорировать".Среди них он назвал использование беспилотников для приготовления и осуществления терактов, активизация вербовочной деятельности заключенных в тюрьмах, пропаганда радикальных идей с помощью современных информационно-коммуникационных технологий, а также возникновение принципиально новых источников финансирования.Два пассажирских самолета, угнанных террористами из "Аль-Каиды"*, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет врезался в западное крыло здания министерства обороны США в Вашингтоне. Четвертый захваченный пассажирский лайнер упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2753 человека, в Вашингтоне - 189, в Пенсильвании - 44 человека.* Террористическая группировка, запрещенная в России.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210903/bayden-1748640415.html

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2021

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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), олег сыромолотов