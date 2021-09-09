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В МИД перечислили новые вызовы и угрозы со стороны террористов
В МИД перечислили новые вызовы и угрозы со стороны террористов - РИА Новости, 09.09.2021
В МИД перечислили новые вызовы и угрозы со стороны террористов
Угроза терроризма со времен терактов в сентябре 2001 года в Нью-Йорке сильно эволюционировала, об этом заявил замглавы МИД Олег Сыромолотов в интервью РИА... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T06:07
2021-09-09T11:20
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
олег сыромолотов
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Угроза терроризма со времен терактов в сентябре 2001 года в Нью-Йорке сильно эволюционировала, об этом заявил замглавы МИД Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости.Как отметил дипломат, "появились новые вызовы, которые страны не могут игнорировать".Среди них он назвал использование беспилотников для приготовления и осуществления терактов, активизация вербовочной деятельности заключенных в тюрьмах, пропаганда радикальных идей с помощью современных информационно-коммуникационных технологий, а также возникновение принципиально новых источников финансирования.Два пассажирских самолета, угнанных террористами из "Аль-Каиды"*, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет врезался в западное крыло здания министерства обороны США в Вашингтоне. Четвертый захваченный пассажирский лайнер упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2753 человека, в Вашингтоне - 189, в Пенсильвании - 44 человека.* Террористическая группировка, запрещенная в России.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), олег сыромолотов
06:07 09.09.2021 (обновлено: 11:20 09.09.2021)
 
В МИД перечислили новые вызовы и угрозы со стороны террористов

Замглавы МИД Сыромолотов: угроза терроризма сильно эволюционировала с 2001 года

© РИА Новости / Владимир АстапковичМинистерство иностранных дел России
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Угроза терроризма со времен терактов в сентябре 2001 года в Нью-Йорке сильно эволюционировала, об этом заявил замглавы МИД Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости.
Как отметил дипломат, "появились новые вызовы, которые страны не могут игнорировать".
Среди них он назвал использование беспилотников для приготовления и осуществления терактов, активизация вербовочной деятельности заключенных в тюрьмах, пропаганда радикальных идей с помощью современных информационно-коммуникационных технологий, а также возникновение принципиально новых источников финансирования.
"По всем упомянутым направлениям реализуется многоаспектное сотрудничество как в двустороннем формате, так и на различных международных площадках, и Российская Федерация является одним из важнейших его участников", - добавил Сыромолотов.
Два пассажирских самолета, угнанных террористами из "Аль-Каиды"*, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет врезался в западное крыло здания министерства обороны США в Вашингтоне. Четвертый захваченный пассажирский лайнер упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания).
По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2753 человека, в Вашингтоне - 189, в Пенсильвании - 44 человека.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Читайте полный текст интервью >>
Обломки башни Всемирного торгового центра после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 21:34
Байден поручил рассекретить документы о теракте 11 сентября
 
В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Олег Сыромолотов
 
 
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