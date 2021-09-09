06:07 09.09.2021 (обновлено: 11:20 09.09.2021)
В МИД перечислили новые вызовы и угрозы со стороны террористов
Замглавы МИД Сыромолотов: угроза терроризма сильно эволюционировала с 2001 года
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Угроза терроризма со времен терактов в сентябре 2001 года в Нью-Йорке сильно эволюционировала, об этом заявил замглавы МИД Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости.
Как отметил дипломат, "появились новые вызовы, которые страны не могут игнорировать".
Среди них он назвал использование беспилотников для приготовления и осуществления терактов, активизация вербовочной деятельности заключенных в тюрьмах, пропаганда радикальных идей с помощью современных информационно-коммуникационных технологий, а также возникновение принципиально новых источников финансирования.
"По всем упомянутым направлениям реализуется многоаспектное сотрудничество как в двустороннем формате, так и на различных международных площадках, и Российская Федерация является одним из важнейших его участников", - добавил Сыромолотов.
Два пассажирских самолета, угнанных террористами из "Аль-Каиды"*, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет врезался в западное крыло здания министерства обороны США в Вашингтоне. Четвертый захваченный пассажирский лайнер упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания).
По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2753 человека, в Вашингтоне - 189, в Пенсильвании - 44 человека.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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