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Twitter разблокировал страницу Попова

Twitter разблокировал страницу Попова - РИА Новости, 09.09.2021

Twitter разблокировал страницу Попова

Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия 1" и кандидат в депутаты Госдумы Евгений Попов сообщил, его страницу в Twitter разблокировали. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T16:28

2021-09-09T16:28

2021-09-09T16:28

сша

москва

госдума рф

мария захарова

евгений попов

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия 1" и кандидат в депутаты Госдумы Евгений Попов сообщил, его страницу в Twitter разблокировали."Друзья, спасибо огромное за поддержку! Политактив Твиттера испугался вашего гнева и вернул мою страницу. Эй, Свитер, не делай так больше", - написал он в своем Telegram-канале.Попов является зарегистрированным кандидатом на выборы депутатов ГД по одному из столичных избирательных округов. Ранее в четверг он заявил, что его страница в соцсети заблокирована. Попов рассказал, что причиной блокировки его страницы была названа публикация данных общественной приемной - телефона и адреса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обычно Москва квалифицирует такое как цензуру и вмешательство, но в данном случае это еще и признание. Она отметила, что наблюдает первый раз, чтобы статус президента США был в Америке приравнен к статусу кандидата в депутаты ГД России.

https://ria.ru/20210909/zakharova-1749355609.html

сша

москва

россия

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сша, москва, госдума рф, мария захарова, евгений попов, россия