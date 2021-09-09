https://ria.ru/20210909/twitter-1749380336.html
Twitter разблокировал страницу Попова
Twitter разблокировал страницу Попова - РИА Новости, 09.09.2021
Twitter разблокировал страницу Попова
Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия 1" и кандидат в депутаты Госдумы Евгений Попов сообщил, его страницу в Twitter разблокировали. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T16:28
2021-09-09T16:28
2021-09-09T16:28
сша
москва
госдума рф
мария захарова
евгений попов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595972604_0:0:2745:1544_1920x0_80_0_0_8649582806826158ee3118f735073689.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия 1" и кандидат в депутаты Госдумы Евгений Попов сообщил, его страницу в Twitter разблокировали."Друзья, спасибо огромное за поддержку! Политактив Твиттера испугался вашего гнева и вернул мою страницу. Эй, Свитер, не делай так больше", - написал он в своем Telegram-канале.Попов является зарегистрированным кандидатом на выборы депутатов ГД по одному из столичных избирательных округов. Ранее в четверг он заявил, что его страница в соцсети заблокирована. Попов рассказал, что причиной блокировки его страницы была названа публикация данных общественной приемной - телефона и адреса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обычно Москва квалифицирует такое как цензуру и вмешательство, но в данном случае это еще и признание. Она отметила, что наблюдает первый раз, чтобы статус президента США был в Америке приравнен к статусу кандидата в депутаты ГД России.
https://ria.ru/20210909/zakharova-1749355609.html
сша
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595972604_11:0:2550:1904_1920x0_80_0_0_f2278709257852c3b810c2fd46092d0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, москва, госдума рф, мария захарова, евгений попов, россия
Twitter разблокировал страницу Попова
Twitter разблокировал страницу ведущего программы "60 минут" Евгения Попова