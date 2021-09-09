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Twitter разблокировал страницу Попова
Twitter разблокировал страницу Попова - РИА Новости, 09.09.2021
Twitter разблокировал страницу Попова
Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия 1" и кандидат в депутаты Госдумы Евгений Попов сообщил, его страницу в Twitter разблокировали. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T16:28
2021-09-09T16:28
сша
москва
госдума рф
мария захарова
евгений попов
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия 1" и кандидат в депутаты Госдумы Евгений Попов сообщил, его страницу в Twitter разблокировали."Друзья, спасибо огромное за поддержку! Политактив Твиттера испугался вашего гнева и вернул мою страницу. Эй, Свитер, не делай так больше", - написал он в своем Telegram-канале.Попов является зарегистрированным кандидатом на выборы депутатов ГД по одному из столичных избирательных округов. Ранее в четверг он заявил, что его страница в соцсети заблокирована. Попов рассказал, что причиной блокировки его страницы была названа публикация данных общественной приемной - телефона и адреса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обычно Москва квалифицирует такое как цензуру и вмешательство, но в данном случае это еще и признание. Она отметила, что наблюдает первый раз, чтобы статус президента США был в Америке приравнен к статусу кандидата в депутаты ГД России.
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сша, москва, госдума рф, мария захарова, евгений попов, россия
16:28 09.09.2021
 
Twitter разблокировал страницу Попова

Twitter разблокировал страницу ведущего программы "60 минут" Евгения Попова

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЖурналист и телеведущий Евгений Попов
Журналист и телеведущий Евгений Попов - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия 1" и кандидат в депутаты Госдумы Евгений Попов сообщил, его страницу в Twitter разблокировали.
"Друзья, спасибо огромное за поддержку! Политактив Твиттера испугался вашего гнева и вернул мою страницу. Эй, Свитер, не делай так больше", - написал он в своем Telegram-канале.
Попов является зарегистрированным кандидатом на выборы депутатов ГД по одному из столичных избирательных округов. Ранее в четверг он заявил, что его страница в соцсети заблокирована. Попов рассказал, что причиной блокировки его страницы была названа публикация данных общественной приемной - телефона и адреса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обычно Москва квалифицирует такое как цензуру и вмешательство, но в данном случае это еще и признание. Она отметила, что наблюдает первый раз, чтобы статус президента США был в Америке приравнен к статусу кандидата в депутаты ГД России.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
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СШАМоскваГосдума РФМария ЗахароваЕвгений ПоповРоссия
 
 
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