В МИД заявили о готовности к продолжению транзита газа через Украину
Представитель МИД Захарова: Россия готова продолжать транзит газа через Украину
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия готова к продолжению транзита газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы готовы к продолжению транзита газа через территорию Украины, но этот вопрос является чисто коммерческим. Он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок и конкурентоспособности альтернативных маршрутов", - сказала Захарова на брифинге.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил РИА Новости, что транзит российского газа через Украину после 2024 года сохранится, "если будет спрос". Он отметил также, что, по оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
Как сообщил на этой неделе Nord Stream 2 AG, оператор сварил последнюю трубу второй нитки газопровода, теперь осуществит стыковку немецкой секции с датской и перейдет к пусконаладке, чтобы начать эксплуатацию трубопровода до конца 2021 года. "Газпром" в свою очередь проинформировал о завершении укладки "Северного потока — 2". Строительство первой нитки "Северного потока — 2" было завершено в июне 2021 года, сейчас на ней завершаются пусконаладочные работы.
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