https://ria.ru/20210909/tranzit-1749391911.html

В МИД заявили о готовности к продолжению транзита газа через Украину

В МИД заявили о готовности к продолжению транзита газа через Украину - РИА Новости, 09.09.2021

В МИД заявили о готовности к продолжению транзита газа через Украину

Россия готова к продолжению транзита газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок, заявила официальный... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T17:22

2021-09-09T17:22

2021-09-09T17:22

экономика

украина

мария захарова

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия готова к продолжению транзита газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил РИА Новости, что транзит российского газа через Украину после 2024 года сохранится, "если будет спрос". Он отметил также, что, по оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.Как сообщил на этой неделе Nord Stream 2 AG, оператор сварил последнюю трубу второй нитки газопровода, теперь осуществит стыковку немецкой секции с датской и перейдет к пусконаладке, чтобы начать эксплуатацию трубопровода до конца 2021 года. "Газпром" в свою очередь проинформировал о завершении укладки "Северного потока — 2". Строительство первой нитки "Северного потока — 2" было завершено в июне 2021 года, сейчас на ней завершаются пусконаладочные работы.

https://ria.ru/20210909/evropa-1749245687.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, украина, мария захарова, северный поток — 2, россия