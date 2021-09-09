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В МИД заявили о готовности к продолжению транзита газа через Украину
В МИД заявили о готовности к продолжению транзита газа через Украину - РИА Новости, 09.09.2021
В МИД заявили о готовности к продолжению транзита газа через Украину
Россия готова к продолжению транзита газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок, заявила официальный... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T17:22
2021-09-09T17:22
экономика
украина
мария захарова
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия готова к продолжению транзита газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил РИА Новости, что транзит российского газа через Украину после 2024 года сохранится, "если будет спрос". Он отметил также, что, по оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.Как сообщил на этой неделе Nord Stream 2 AG, оператор сварил последнюю трубу второй нитки газопровода, теперь осуществит стыковку немецкой секции с датской и перейдет к пусконаладке, чтобы начать эксплуатацию трубопровода до конца 2021 года. "Газпром" в свою очередь проинформировал о завершении укладки "Северного потока — 2". Строительство первой нитки "Северного потока — 2" было завершено в июне 2021 года, сейчас на ней завершаются пусконаладочные работы.
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экономика, украина, мария захарова, северный поток — 2, россия
17:22 09.09.2021
 
В МИД заявили о готовности к продолжению транзита газа через Украину

Представитель МИД Захарова: Россия готова продолжать транзит газа через Украину

© РИА Новости / СтрингерРабочий на газовой станции на Украине
Рабочий на газовой станции на Украине - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия готова к продолжению транзита газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы готовы к продолжению транзита газа через территорию Украины, но этот вопрос является чисто коммерческим. Он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок и конкурентоспособности альтернативных маршрутов", - сказала Захарова на брифинге.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил РИА Новости, что транзит российского газа через Украину после 2024 года сохранится, "если будет спрос". Он отметил также, что, по оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Инфографика
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Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
Как сообщил на этой неделе Nord Stream 2 AG, оператор сварил последнюю трубу второй нитки газопровода, теперь осуществит стыковку немецкой секции с датской и перейдет к пусконаладке, чтобы начать эксплуатацию трубопровода до конца 2021 года. "Газпром" в свою очередь проинформировал о завершении укладки "Северного потока — 2". Строительство первой нитки "Северного потока — 2" было завершено в июне 2021 года, сейчас на ней завершаются пусконаладочные работы.
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
Вчера, 08:00
Европа хочет покупать российский газ за рубли
 
ЭкономикаУкраинаМария ЗахароваСеверный поток — 2Россия
 
 
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