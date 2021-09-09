https://ria.ru/20210909/trailer-1749307135.html

Вышел трейлер драмы "C’mon C’mon" с Хоакином Феникосм

Вышел трейлер драмы "C’mon C’mon" с Хоакином Феникосм - РИА Новости, 09.09.2021

Вышел трейлер драмы "C’mon C’mon" с Хоакином Феникосм

Кинокомпания A24 представила в Сети первый трейлер предстоящего черно-белого фильма Майка Миллса "C’mon C’mon" ("Давай, давай"). Главную роль ленте исполнил... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T14:26

2021-09-09T14:26

2021-09-09T14:26

культура

хоакин феникс

новости культуры

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наполеон бонапарт

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Кинокомпания A24 представила в Сети первый трейлер предстоящего черно-белого фильма Майка Миллса "C’mon C’mon" ("Давай, давай"). Главную роль ленте исполнил лауреат премии "Оскар" Хоакин Феникс. В картине выстраивают диалог между поколениями — немолодым журналистом по имени Джонни (Феникс) и его маленьким племянником Джесси (Вуди Норман). С его помощью главные герои по-своему пытаются научиться любить и понимать этот непростой мир. В фильме снялись Гэби Хоффманн ("Дядушка Бак"), Робби Райан ("Брачная история", "Фаворитка"), Скут МакНэйри ("Ограбление казино") и другие. Дата выхода "C’mon C’mon" в кинотеатрах пока не объявлена. Эта лента — первая работа Майка Миллса после комедийной драмы "Женщины ХХ века", представленной в 2016 году. За нее кинематографист был номинирован на "Оскар" в категории "Лучший оригинальный сценарий". Это также первый проект и для Феникса после роли Джокера в одноименном фильме Тодда Филлипса 2019 года. Помимо "C’mon C’mon" актер задействован в хорроре Ари Астера "Бульвар Разочарования", а также в драме Ридли Скотта, в которой сыграет Наполеона Бонапарта.

https://ria.ru/20210909/treyler-1749237726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хоакин феникс, новости культуры, кино и сериалы, наполеон бонапарт, ридли скотт