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Москва поддерживает контакты с талибами через посольство, заявила Захарова
Москва поддерживает контакты с талибами через посольство, заявила Захарова - РИА Новости, 09.09.2021
Москва поддерживает контакты с талибами через посольство, заявила Захарова
Россия поддерживает рабочие контакты с "Талибаном"* через посольство в Афганистане, других переговоров пока не планируется, заявила представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T17:53
2021-09-09T17:53
2021-09-09T17:53
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
мария захарова
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия поддерживает рабочие контакты с "Талибаном"* через посольство в Афганистане, других переговоров пока не планируется, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова."На данном этапе поддерживаются рабочие контакты с представителями движения талибов по линии нашего посольства в Кабуле. Каких-то иных контактов, переговоров, не планируется", - заявила Захарова на брифинге.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, мария захарова, россия
Москва поддерживает контакты с талибами через посольство, заявила Захарова
Захарова: Россия поддерживает контакты с "Талибаном"* через посольство в Афганистане