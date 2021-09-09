https://ria.ru/20210909/taliby-1749399965.html

Москва поддерживает контакты с талибами через посольство, заявила Захарова

Москва поддерживает контакты с талибами через посольство, заявила Захарова - РИА Новости, 09.09.2021

Москва поддерживает контакты с талибами через посольство, заявила Захарова

Россия поддерживает рабочие контакты с "Талибаном"* через посольство в Афганистане, других переговоров пока не планируется, заявила представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T17:53

2021-09-09T17:53

2021-09-09T17:53

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

мария захарова

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия поддерживает рабочие контакты с "Талибаном"* через посольство в Афганистане, других переговоров пока не планируется, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова."На данном этапе поддерживаются рабочие контакты с представителями движения талибов по линии нашего посольства в Кабуле. Каких-то иных контактов, переговоров, не планируется", - заявила Захарова на брифинге.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210909/pravitelstvo-1749380842.html

кабул (город)

афганистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), талибан, афганистан, мария захарова, россия