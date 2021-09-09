https://ria.ru/20210909/taganrog-1749120148.html

Осень в городе у моря: почему нужно обязательно поехать в Таганрог

Осень в городе у моря: почему нужно обязательно поехать в Таганрог - РИА Новости, 09.09.2021

Осень в городе у моря: почему нужно обязательно поехать в Таганрог

В августе Таганрог встречал гостей тучами зеленых комаров-звонцов. Они не кусаются, но пугают своей численностью. Хирономиды — так они называются по-научному,... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T08:00

2021-09-09T08:00

2021-09-09T08:45

туризм

таганрог

антон чехов

италия

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екатерина ii

петр i

маршруты - туризм

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Светлана Баева. В августе Таганрог встречал гостей тучами зеленых комаров-звонцов. Они не кусаются, но пугают своей численностью. Хирономиды — так они называются по-научному, "зеленка" — морщатся местные. В сентябре звонцы, вероятно, уйдут, а вот сезон продолжится. Неглубокое Азовское море еще теплое, маленький прибрежный город утопает в зелени (не звенящей), цены на жилье снижаются, туристов ждут театрализованные фестивали. О том, что связывает Таганрог и Италию, о первой каторге в России, Фаине Раневской, Антоне Чехове и Боспорском царстве — в материале РИА Новости.Выход к морю"Впервые Россия получила выход к морю не на севере, как многие думают, а тут, на Азове", — рассказывает гид во время часовой прогулки на катере по Таганрогскому заливу Азовского моря. Небольшой городок очень богат на исторические события и знаменитостей.Во-первых, Петр I. После путешествия в Европу он решил строить города по европейскому образцу, и Таганрог оказался в авангарде петровских преобразований. Первая военно-морская база российского флота была именно здесь. И первая каторга. Ссыльные как раз и строили город. Работа очень тяжелая, некоторые бежали к казакам, а с Дона, как известно, "выдачи нет".Пришлось Петру в срочном порядке женить строителей, для чего от каждых десяти дворов в Москве и посаде командировали по девушке.Увы, в феврале 1712 года Таганрог по условиям Прутского мирного договора после Русско-турецкой войны разрушили. Восстанавливала его Екатерина II. Это уже была другая история — с международной торговлей, посольствами иностранных государств. До сих пор в Таганроге есть Греческая улица, где селились переселенцы из этой страны. Говорят, корсары, но тут они не грабили, а, наоборот, тратили деньги.Италия в Таганроге, а Таганрог — в ИталииВ 1833 году в Таганрог по торговым делам прибыл Джузеппе Гарибальди. Встретил в местном трактире соотечественника, они поговорили, и Гарибальди поклялся посвятить жизнь освобождению родины. "Если бы не Таганрог, не было бы Италии", — сказала Аннита Гарибальди-Жалле, внучка революционера, на открытии памятника в 2007 году.В Италии Таганрог тоже увековечили. Но в гастрономии. Сорт твердой пшеницы "Таганрог" считается одним из лучших для пасты.Бразилия тоже здесьМожно найти в Таганроге и кусочек Бразилии, правда, совсем не карнавал. На катере проплываем мимо странных домов на берегу. "Это наши фавелы", — объясняет гид. Местечко неофициально зовется Богудония, в честь Александра Боудона (Богудона), отставного поручика, который открыл тут завод по переработке рыбы. Соответственно, это рыбацкий район. Ловцы даров моря селились поближе к заливу, дома строили прямо на склонах, на берегу. Узкие улочки, порой ступенчатые — ни скорой, ни пожарной не проехать, прилепленные друг к другу дома, иногда совсем не похожие на жилье. А наверху — храм Святителя Николая Чудотворца.Власти планируют расселять район, проводить берегоукрепительные работы. Но, по словам гида, даже несмотря на то, что рыбы в Азовском море стало значительно меньше и промыслом занимаются 20-30 человек, далеко не все в Богудонии хотят переезжать.От фавел — к роскоши и спорту. В Таганроге — один из старейших яхт-клубов в России, основан в 1908 году. Сейчас тут республиканская школа олимпийского резерва.Оседлай драконаКитай здесь также "отметился": в бухте Андреева можно оседлать дракона. "На другом конце нашего континента, в Китае, существует не одну сотню лет народный вид спорта — гребля на "Драконе" — зрелищный и захватывающий, объединяющий людей разных возрастов и слоев общества", — сообщает сайт АНО "СК "Южный Дракон".Российские спортсмены не раз выигрывали мировые, европейские чемпионаты практически во всех крупных городах, где есть гребля на лодках класса "Дракон".Тут занимаются и дети с ограниченными возможностями, морские прогулки на лодках-драконах не требуют специальных навыков. "Взрослые тоже могут прийти (тренировки три раза в неделю в индивидуальном порядке) и стать частью команды", — уточняет генеральный директор "Южного Дракона" Данила Захаров. Проект — благотворительный, участники — волонтеры, но есть коробочка для пожертвований.От Раневской к ЧеховуНу а "земной" Таганрог связан с прежде всего со знаменитыми уроженцами города — Антоном Чеховым и Фаиной Раневской. Им поставили памятники, Чехову посвятили два музея. В 2008-м у входа в парк Горького появилась забавная скульптурная группа, созданная по мотивам рассказа "Каштанка". Свинья Хавронья Ивановна, гусь Иван Иванович, кот Федор Тимофеевич и сама Каштанка показывают цирковой номер "Египетская пирамида".В конце августа традиционно проходит фестиваль имени Раневской, на улицу выносят зонтики, продают газировку и соки из конусов, как в СССР. В общем, погружение в столь нелюбимое самой артисткой "Муля, не нервируй меня".С 15 по 19 сентября состоится Международный театральный фестиваль "На родине А. П. Чехова": пять ведущих театральных коллективов страны и шесть спектаклей.Танаиты и казакиА 18 сентября стоит проехать 40 километров в сторону Ростова-на-Дону и попасть в античность. В этот день в музее-заповеднике "Танаис" театрализованный праздник. Город, построенный древними греками в III веке до нашей эры, входил в Боспорское царство. Уникальный археологический памятник благодаря празднику оживет: гостей ждут посвящение в танаиты, Олимпийские игры.В ближайшие выходные, 10-12 сентября, — фестиваль "Оборона Таганрога 1855 года". Туристы увидят события времен Крымской войны. Например, захват корабля конницей. Английская канонерская лодка "Джаспер" села на мель, так как местные жители сдвинули бакены, обозначающие фарватер. Тут и подоспели донские казаки.Жить и есть у моряПри всем этом Таганрог — очень уютный провинциальный морской город с симпатичными домами, набережной, где можно и погулять, и посидеть на лавочке, и рыбу половить. Много кафе и ресторанов с кухней на любого гурмана и видом на море.Место вполне курортное, так что отели, частный сектор — все есть. Как и замечательная возможность снять целый дом с личным выходом к морю и террасами над водой — такие жилые эллинги. Стоимость — от четырех-пяти тысяч рублей в сутки (бывает дешевле, а осенью цены падают).Добраться на автомобиле можно по трассе М-4 "Дон". Автобусом, поездом или самолетом — проще всего через Ростов-на-Дону, крупный мегаполис и транспортный узел. Заодно почувствуете контраст между соседями: городом на реке и городком у моря.

https://ria.ru/20210505/taganrog-1730083909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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