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Самарцы высказались за присвоение Сызрани звания "Город трудовой доблести"
Самарцы высказались за присвоение Сызрани звания "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 09.09.2021
Самарцы высказались за присвоение Сызрани звания "Город трудовой доблести"
Более 490 тысяч жителей Самарской области проголосовали за присвоение Сызрани звания "Город трудовой доблести", сообщил губернатор Дмитрий Азаров. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T20:36
2021-09-09T20:36
сызрань
самарская область
дмитрий азаров
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САМАРА, 9 сен – РИА Новости. Более 490 тысяч жителей Самарской области проголосовали за присвоение Сызрани звания "Город трудовой доблести", сообщил губернатор&nbsp; Дмитрий Азаров.Ранее президент РФ Владимир Путин согласился присвоить звание "Город трудовой доблести" еще 12 российским городам, в том числе Сызрани, указ будет подписан в ближайшее время.По словам Азарова, Сызрань сыграла особую роль в победе в Великой Отечественной войне, в город были эвакуированы 11 крупных предприятий.Почетное звание "Город трудовой доблести" присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В качестве оснований для присвоения звания рассматриваются факты награждения предприятий государственными наградами, вручение им переходящих Красных знамен Государственного комитета обороны, награждение работников предприятий госнаградами за трудовые заслуги, документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941-1945 годах.
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сызрань, самарская область, дмитрий азаров
20:36 09.09.2021
 

Самарцы высказались за присвоение Сызрани звания "Город трудовой доблести"

© РИА Новости / Юрий ЩегольковСызрань
Сызрань - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Юрий Щегольков
Читать ria.ru в
САМАРА, 9 сен – РИА Новости. Более 490 тысяч жителей Самарской области проголосовали за присвоение Сызрани звания "Город трудовой доблести", сообщил губернатор  Дмитрий Азаров.
Ранее президент РФ Владимир Путин согласился присвоить звание "Город трудовой доблести" еще 12 российским городам, в том числе Сызрани, указ будет подписан в ближайшее время.
"Инициатива по присвоению Сызрани почетного звания "Город трудовой доблести" сплотила абсолютно всех жителей не только Сызрани, но и региона. Волонтеры, общественные и ветеранские организации, профсоюзы, активные горожане и сельчане – всего в поддержку этого решения высказались 492 317 человек. Это почти в три раза превышает численность населения Сызрани", - цитирует Азарова пресс-служба правительства региона.
По словам Азарова, Сызрань сыграла особую роль в победе в Великой Отечественной войне, в город были эвакуированы 11 крупных предприятий.
"Всего в годы войны сызранцы собрали и доставили бойцам на передовой 25 тысяч теплых вещей, изготовили 41 миллион снарядов", - напомнил Азаров, уточнив, что за доблестный труд в годы войны государственных наград были удостоены более 17 тысяч сызранцев.
Почетное звание "Город трудовой доблести" присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В качестве оснований для присвоения звания рассматриваются факты награждения предприятий государственными наградами, вручение им переходящих Красных знамен Государственного комитета обороны, награждение работников предприятий госнаградами за трудовые заслуги, документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941-1945 годах.
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СызраньСамарская областьДмитрий Азаров
 
 
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