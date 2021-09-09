https://ria.ru/20210909/syzran-1749426770.html

Самарцы высказались за присвоение Сызрани звания "Город трудовой доблести"

Самарцы высказались за присвоение Сызрани звания "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 09.09.2021

Самарцы высказались за присвоение Сызрани звания "Город трудовой доблести"

Более 490 тысяч жителей Самарской области проголосовали за присвоение Сызрани звания "Город трудовой доблести", сообщил губернатор Дмитрий Азаров. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T20:36

2021-09-09T20:36

2021-09-09T20:36

сызрань

самарская область

дмитрий азаров

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САМАРА, 9 сен – РИА Новости. Более 490 тысяч жителей Самарской области проголосовали за присвоение Сызрани звания "Город трудовой доблести", сообщил губернатор Дмитрий Азаров.Ранее президент РФ Владимир Путин согласился присвоить звание "Город трудовой доблести" еще 12 российским городам, в том числе Сызрани, указ будет подписан в ближайшее время.По словам Азарова, Сызрань сыграла особую роль в победе в Великой Отечественной войне, в город были эвакуированы 11 крупных предприятий.Почетное звание "Город трудовой доблести" присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В качестве оснований для присвоения звания рассматриваются факты награждения предприятий государственными наградами, вручение им переходящих Красных знамен Государственного комитета обороны, награждение работников предприятий госнаградами за трудовые заслуги, документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941-1945 годах.

https://ria.ru/20210827/udobreniya-1747566482.html

сызрань

самарская область

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сызрань, самарская область, дмитрий азаров