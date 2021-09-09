https://ria.ru/20210909/sverkhpribyli-1749323853.html

В Кремле переадресовали вопрос о сверхприбылях экспортеров в правительство

В Кремле переадресовали вопрос о сверхприбылях экспортеров в правительство - РИА Новости, 09.09.2021

В Кремле переадресовали вопрос о сверхприбылях экспортеров в правительство

В Кремле нет однозначной позиции по теме изъятия сверхприбылей экспортеров, за комментариями надо обращаться в правительство, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T12:23

2021-09-09T12:23

2021-09-09T12:23

экономика

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Кремле нет однозначной позиции по теме изъятия сверхприбылей экспортеров, за комментариями надо обращаться в правительство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе выступления на Московском финансовом форуме заявил, что экспортеры сырья должны делиться своими сверхдоходами от высоких цен, на эти деньги государство обеспечивает поддержку пенсионеров, военных и детей."Однозначной позиции на этот счет в Кремле нет. За комментариями по этой теме прошу обращаться в правительство", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, что в Кремле считают сверхдоходами и считают ли их изъятие справедливым.

https://ria.ru/20210531/sverkhpribyl-1734903286.html

россия

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экономика, дмитрий песков, россия