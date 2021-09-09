https://ria.ru/20210909/sverkhpribyli-1749323853.html
В Кремле переадресовали вопрос о сверхприбылях экспортеров в правительство
В Кремле переадресовали вопрос о сверхприбылях экспортеров в правительство - РИА Новости, 09.09.2021
В Кремле переадресовали вопрос о сверхприбылях экспортеров в правительство
В Кремле нет однозначной позиции по теме изъятия сверхприбылей экспортеров, за комментариями надо обращаться в правительство, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:23
2021-09-09T12:23
2021-09-09T12:23
экономика
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597683096_0:224:2998:1910_1920x0_80_0_0_5a2c8b4934097012656b8533ef0ffc46.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Кремле нет однозначной позиции по теме изъятия сверхприбылей экспортеров, за комментариями надо обращаться в правительство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе выступления на Московском финансовом форуме заявил, что экспортеры сырья должны делиться своими сверхдоходами от высоких цен, на эти деньги государство обеспечивает поддержку пенсионеров, военных и детей."Однозначной позиции на этот счет в Кремле нет. За комментариями по этой теме прошу обращаться в правительство", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, что в Кремле считают сверхдоходами и считают ли их изъятие справедливым.
https://ria.ru/20210531/sverkhpribyl-1734903286.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597683096_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_0b87337d153a08309b05712528e815f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дмитрий песков, россия
В Кремле переадресовали вопрос о сверхприбылях экспортеров в правительство
Песков: в Кремле нет однозначной позиции по изъятию сверхприбылей экспортеров