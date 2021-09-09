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В Кремле переадресовали вопрос о сверхприбылях экспортеров в правительство
В Кремле переадресовали вопрос о сверхприбылях экспортеров в правительство - РИА Новости, 09.09.2021
В Кремле переадресовали вопрос о сверхприбылях экспортеров в правительство
В Кремле нет однозначной позиции по теме изъятия сверхприбылей экспортеров, за комментариями надо обращаться в правительство, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:23
2021-09-09T12:23
экономика
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Кремле нет однозначной позиции по теме изъятия сверхприбылей экспортеров, за комментариями надо обращаться в правительство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе выступления на Московском финансовом форуме заявил, что экспортеры сырья должны делиться своими сверхдоходами от высоких цен, на эти деньги государство обеспечивает поддержку пенсионеров, военных и детей."Однозначной позиции на этот счет в Кремле нет. За комментариями по этой теме прошу обращаться в правительство", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, что в Кремле считают сверхдоходами и считают ли их изъятие справедливым.
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экономика, дмитрий песков, россия
12:23 09.09.2021
 
В Кремле переадресовали вопрос о сверхприбылях экспортеров в правительство

Песков: в Кремле нет однозначной позиции по изъятию сверхприбылей экспортеров

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Кремле нет однозначной позиции по теме изъятия сверхприбылей экспортеров, за комментариями надо обращаться в правительство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе выступления на Московском финансовом форуме заявил, что экспортеры сырья должны делиться своими сверхдоходами от высоких цен, на эти деньги государство обеспечивает поддержку пенсионеров, военных и детей.
"Однозначной позиции на этот счет в Кремле нет. За комментариями по этой теме прошу обращаться в правительство", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, что в Кремле считают сверхдоходами и считают ли их изъятие справедливым.
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