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В столкновениях у Наблуса на Западном берегу пострадали сто палестинцев
В столкновениях у Наблуса на Западном берегу пострадали сто палестинцев - РИА Новости, 09.09.2021
В столкновениях у Наблуса на Западном берегу пострадали сто палестинцев
Сто палестинцев пострадали в среду вечером в результате столкновений с израильскими военнослужащими около города Наблус на Западном берегу, сообщил палестинский РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T01:09
2021-09-09T01:09
2021-09-09T02:18
в мире
наблус (провинция)
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ГАЗА, 9 сен - РИА Новости. Сто палестинцев пострадали в среду вечером в результате столкновений с израильскими военнослужащими около города Наблус на Западном берегу, сообщил палестинский Красный полумесяц.В среду все палестинские фракции и группировки призывали палестинцев к столкновениям с израильскими войсками для "поддержки палестинских заключенных в израильских тюрьмах". В районах Бейта возле города Наблус в последние месяцы регулярно происходят столкновения между палестинцами и израильскими военнослужащими. Как сообщают палестинские СМИ, в окрестностях Наблуса с начала мая под защитой израильской армии началось строительство небольшого еврейского поселения на вершине горы Сбейх в районе Бейта. Палестинцы выходят на акции протеста против строительства нового еврейского поселения и конфискации палестинских земель в этом районе.
https://ria.ru/20210515/postradavshie-1732406327.html
наблус (провинция)
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в мире, наблус (провинция)
01:09 09.09.2021 (обновлено: 02:18 09.09.2021)
В столкновениях у Наблуса на Западном берегу пострадали сто палестинцев
Красный полумесяц: в столкновениях с израильскими военными пострадали сто палестинцев