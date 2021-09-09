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Сто бойцов сопротивления сдались талибам на северо-востоке Афганистана
Сто бойцов сопротивления сдались талибам на северо-востоке Афганистана - РИА Новости, 09.09.2021
Сто бойцов сопротивления сдались талибам на северо-востоке Афганистана
Сто бойцов сопротивления сдались талибам (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) в районе Ниджраб провинции Каписа на северо-востоке... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T17:09
2021-09-09T17:09
2021-09-09T17:09
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
каписа
панджшер (провинция)
мохаммад хасан ахунд
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КАБУЛ, 9 сен - РИА Новости. Сто бойцов сопротивления сдались талибам (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) в районе Ниджраб провинции Каписа на северо-востоке Афганистана, сообщается в заявлении офиса губернатора провинции, попавшем в распоряжение РИА Новости.Движение еще 15 августа заявило, что под его контроль перешла столица Каписы, город Махмудраки.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, талибан, афганистан, каписа, панджшер (провинция), мохаммад хасан ахунд
Сто бойцов сопротивления сдались талибам на северо-востоке Афганистана
Сто бойцов сопротивления сдались талибам в провинции Каписа на северо-востоке Афганистана