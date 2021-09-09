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На Ямале будет запущена международная арктическая станция "Снежинка"
На Ямале будет запущена международная арктическая станция "Снежинка" - РИА Новости, 09.09.2021
На Ямале будет запущена международная арктическая станция "Снежинка"
Международная арктическая станция "Снежинка" на Ямале будет запущена в 2023 году, сообщил РИА Новости губернатор региона Дмитрий Артюхов. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T15:34
2021-09-09T15:34
исследование
московский физико-технический институт
станция
дмитрий артюхов
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости, Дарья Ураева. Международная арктическая станция "Снежинка" на Ямале будет запущена в 2023 году, сообщил РИА Новости губернатор региона Дмитрий Артюхов.Соответствующее соглашение о реализации проекта регион подписал с Московским физико-техническим институтом.Как отметил Артюхов в беседе с РИА Новости, власти региона "гарантировано" проведут инфраструктуру (дороги и коммуникации) к станции к концу 2023 года. Ответственными же за ее запуск являются специалисты МФТИ, добавил он."Поставлена задача - в 2023 году станцию запустить. Станция имеет несколько этапов, поэтому точно в 2023 году она заработает, но, я думаю, что в дальнейшем она просто будет развиваться, будут появляться новые модули", - сказал Артюхов.Как отметил губернатор, сроки для строительства такого объекта в труднодоступном месте "очень сжатые", при этом он выразил уверенность, что проект, который ведут "высококлассные ученые", будет реализован в срок."Этот проект, по сути, государственный приоритет, им страна очень серьезно занимается. Я уверен, что все получится", - подчеркнул Артюхов.Международная станция станет одним из самых крупных научно-исследовательских полигонов, где ученые всего мира смогут экспериментировать, тестировать, внедрять прорывные технологии в самых разных сферах: от систем жизнеобеспечения до телемедицины, био- и агротехнологий. Ямальские ученые на площадке научного центра смогут проводить исследования по изменению климата и криолитозоны, прогнозировать ее состояние, работать над новыми методами и технологиями "умного" геотехнического и геокриологического мониторинга, испытывать препараты для обеспечения геоэкологической безопасности экосистем и строительных объектов, заниматься гидрологическими исследованиями.Проект позволит добиться эффективного развития ямальской науки и обеспечить "умную специализацию" региона.
https://ria.ru/20210807/laboratoriya-1744809654.html
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исследование, московский физико-технический институт, станция, дмитрий артюхов
15:34 09.09.2021
 
На Ямале будет запущена международная арктическая станция "Снежинка"

Губернатор ЯНАО Артюхов объявил о запуске арктической станции "Снежинка" в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на ПМЭФ-2021
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости, Дарья Ураева. Международная арктическая станция "Снежинка" на Ямале будет запущена в 2023 году, сообщил РИА Новости губернатор региона Дмитрий Артюхов.
Соответствующее соглашение о реализации проекта регион подписал с Московским физико-техническим институтом.
Как отметил Артюхов в беседе с РИА Новости, власти региона "гарантировано" проведут инфраструктуру (дороги и коммуникации) к станции к концу 2023 года. Ответственными же за ее запуск являются специалисты МФТИ, добавил он.
"Поставлена задача - в 2023 году станцию запустить. Станция имеет несколько этапов, поэтому точно в 2023 году она заработает, но, я думаю, что в дальнейшем она просто будет развиваться, будут появляться новые модули", - сказал Артюхов.
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Как отметил губернатор, сроки для строительства такого объекта в труднодоступном месте "очень сжатые", при этом он выразил уверенность, что проект, который ведут "высококлассные ученые", будет реализован в срок.
"Этот проект, по сути, государственный приоритет, им страна очень серьезно занимается. Я уверен, что все получится", - подчеркнул Артюхов.
Международная станция станет одним из самых крупных научно-исследовательских полигонов, где ученые всего мира смогут экспериментировать, тестировать, внедрять прорывные технологии в самых разных сферах: от систем жизнеобеспечения до телемедицины, био- и агротехнологий. Ямальские ученые на площадке научного центра смогут проводить исследования по изменению климата и криолитозоны, прогнозировать ее состояние, работать над новыми методами и технологиями "умного" геотехнического и геокриологического мониторинга, испытывать препараты для обеспечения геоэкологической безопасности экосистем и строительных объектов, заниматься гидрологическими исследованиями.
Проект позволит добиться эффективного развития ямальской науки и обеспечить "умную специализацию" региона.
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