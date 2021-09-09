https://ria.ru/20210909/snezhinka-1749367328.html

На Ямале будет запущена международная арктическая станция "Снежинка"

На Ямале будет запущена международная арктическая станция "Снежинка" - РИА Новости, 09.09.2021

На Ямале будет запущена международная арктическая станция "Снежинка"

Международная арктическая станция "Снежинка" на Ямале будет запущена в 2023 году, сообщил РИА Новости губернатор региона Дмитрий Артюхов. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T15:34

2021-09-09T15:34

2021-09-09T15:34

исследование

московский физико-технический институт

станция

дмитрий артюхов

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости, Дарья Ураева. Международная арктическая станция "Снежинка" на Ямале будет запущена в 2023 году, сообщил РИА Новости губернатор региона Дмитрий Артюхов.Соответствующее соглашение о реализации проекта регион подписал с Московским физико-техническим институтом.Как отметил Артюхов в беседе с РИА Новости, власти региона "гарантировано" проведут инфраструктуру (дороги и коммуникации) к станции к концу 2023 года. Ответственными же за ее запуск являются специалисты МФТИ, добавил он."Поставлена задача - в 2023 году станцию запустить. Станция имеет несколько этапов, поэтому точно в 2023 году она заработает, но, я думаю, что в дальнейшем она просто будет развиваться, будут появляться новые модули", - сказал Артюхов.Как отметил губернатор, сроки для строительства такого объекта в труднодоступном месте "очень сжатые", при этом он выразил уверенность, что проект, который ведут "высококлассные ученые", будет реализован в срок."Этот проект, по сути, государственный приоритет, им страна очень серьезно занимается. Я уверен, что все получится", - подчеркнул Артюхов.Международная станция станет одним из самых крупных научно-исследовательских полигонов, где ученые всего мира смогут экспериментировать, тестировать, внедрять прорывные технологии в самых разных сферах: от систем жизнеобеспечения до телемедицины, био- и агротехнологий. Ямальские ученые на площадке научного центра смогут проводить исследования по изменению климата и криолитозоны, прогнозировать ее состояние, работать над новыми методами и технологиями "умного" геотехнического и геокриологического мониторинга, испытывать препараты для обеспечения геоэкологической безопасности экосистем и строительных объектов, заниматься гидрологическими исследованиями.Проект позволит добиться эффективного развития ямальской науки и обеспечить "умную специализацию" региона.

https://ria.ru/20210807/laboratoriya-1744809654.html

https://ria.ru/20210903/yamal-1748634668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исследование, московский физико-технический институт, станция, дмитрий артюхов