https://ria.ru/20210909/sbor-1749280332.html
Дворкович: углеродный сбор является решением для богатых стран
Дворкович: углеродный сбор является решением для богатых стран - РИА Новости, 09.09.2021
Дворкович: углеродный сбор является решением для богатых стран
Решение Евросоюза по введению углеродного сбора политизировано и в целом недоступно большинству стран, заявил в интервью РИА Новости председатель фонда... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T07:04
2021-09-09T07:04
2021-09-09T10:05
экономика
сша
фонд "сколково"
европа
евросоюз
аркадий дворкович
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741785204_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_e1006503864f0baac6b19f941b0eeed5.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости/Прайм. Решение Евросоюза по введению углеродного сбора политизировано и в целом недоступно большинству стран, заявил в интервью РИА Новости председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.По его словам, "что касается России, мы просто не можем в таких масштабах себе позволить ультра-зеленую повестку".По его мнению, "цель Европы в том, чтобы продавать свои технологии". "Здесь будет заблуждением считать, что это чисто климатические цели. Когда такая система создается, понятно, что делается все, чтобы другие страны покупали европейские технологии", - объяснил бывший вице-премьер правительства РФ.Евросоюз планирует ввести "углеродный налог" на импортируемые товары. Так европейские чиновники хотят уравнять продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами углекислого газа (СО2), и продукцию других стран, где используются технологии с высокими выбросами. Эта мера позволит выполнить условия Парижского климатического соглашения. Сам налог заработает не позднее 1 ноября 2023 года.Предложенный механизм затронет поставки из РФ железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента на 7,6 миллиарда долларов в год, сообщили в Минэкономразвития. При этом российский бизнес и эксперты критически оценили предложенные Евросоюзом меры по трансграничному углеродному регулированию, так, по их мнению, эти предложения являются протекционистскими, не проработаны, несут риски для торговли и противоречат международным соглашениям.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20210909/pererabotka-1749277138.html
сша
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741785204_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_c26539c46cd776c7f3a5fc5007b32b91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, фонд "сколково", европа, евросоюз, аркадий дворкович, россия
07:04 09.09.2021 (обновлено: 10:05 09.09.2021)
Дворкович: углеродный сбор является решением для богатых стран
Глава "Сколково" Дворкович: решение Евросоюза по углеродному сбору политизировано
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости/Прайм.
Решение Евросоюза
по введению углеродного сбора политизировано и в целом недоступно большинству стран, заявил в интервью РИА Новости председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович
.
"Я думаю, что оно (решение - ред.) политизированное, радикальное. С точки зрения конечных целей, верное, но с точки зрения инструментов - просто недоступно большинству стран. Это решение пока еще для богатых стран. Страны с более низким уровнем развития не смогут им воспользоваться без субсидий партнеров в Европе", - заявил Дворкович.
По его словам, "что касается России
, мы просто не можем в таких масштабах себе позволить ультра-зеленую повестку".
"Я думаю, мы абсолютно справедливо считаем, что и атомная энергетика, и газ - все-таки в значительной мере являются "зелеными". Но ничто не является полностью чистым, здесь не должно быть иллюзий. И водород не является полностью чистым, даже произведенный из возобновляемых источников. Вопрос - в степени чистоты. Поэтому, я полагаю, что Китай, Индия, Россия и США не будут "бежать впереди паровоза", и какой-то баланс с Европой в конечном счете все равно будет достигнут", - полагает глава фонда.
По его мнению, "цель Европы в том, чтобы продавать свои технологии". "Здесь будет заблуждением считать, что это чисто климатические цели. Когда такая система создается, понятно, что делается все, чтобы другие страны покупали европейские технологии", - объяснил бывший вице-премьер правительства РФ.
Евросоюз планирует ввести "углеродный налог" на импортируемые товары. Так европейские чиновники хотят уравнять продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами углекислого газа (СО2), и продукцию других стран, где используются технологии с высокими выбросами. Эта мера позволит выполнить условия Парижского климатического соглашения. Сам налог заработает не позднее 1 ноября 2023 года.
Предложенный механизм затронет поставки из РФ железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента на 7,6 миллиарда долларов в год, сообщили в Минэкономразвития. При этом российский бизнес и эксперты критически оценили предложенные Евросоюзом меры по трансграничному углеродному регулированию, так, по их мнению, эти предложения являются протекционистскими, не проработаны, несут риски для торговли и противоречат международным соглашениям.