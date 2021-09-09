https://ria.ru/20210909/sbor-1749280332.html

Дворкович: углеродный сбор является решением для богатых стран

Дворкович: углеродный сбор является решением для богатых стран - РИА Новости, 09.09.2021

Дворкович: углеродный сбор является решением для богатых стран

Решение Евросоюза по введению углеродного сбора политизировано и в целом недоступно большинству стран, заявил в интервью РИА Новости председатель фонда... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T07:04

2021-09-09T07:04

2021-09-09T10:05

экономика

сша

фонд "сколково"

европа

евросоюз

аркадий дворкович

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости/Прайм. Решение Евросоюза по введению углеродного сбора политизировано и в целом недоступно большинству стран, заявил в интервью РИА Новости председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.По его словам, "что касается России, мы просто не можем в таких масштабах себе позволить ультра-зеленую повестку".По его мнению, "цель Европы в том, чтобы продавать свои технологии". "Здесь будет заблуждением считать, что это чисто климатические цели. Когда такая система создается, понятно, что делается все, чтобы другие страны покупали европейские технологии", - объяснил бывший вице-премьер правительства РФ.Евросоюз планирует ввести "углеродный налог" на импортируемые товары. Так европейские чиновники хотят уравнять продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами углекислого газа (СО2), и продукцию других стран, где используются технологии с высокими выбросами. Эта мера позволит выполнить условия Парижского климатического соглашения. Сам налог заработает не позднее 1 ноября 2023 года.Предложенный механизм затронет поставки из РФ железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента на 7,6 миллиарда долларов в год, сообщили в Минэкономразвития. При этом российский бизнес и эксперты критически оценили предложенные Евросоюзом меры по трансграничному углеродному регулированию, так, по их мнению, эти предложения являются протекционистскими, не проработаны, несут риски для торговли и противоречат международным соглашениям.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210909/pererabotka-1749277138.html

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экономика, сша, фонд "сколково", европа, евросоюз, аркадий дворкович, россия