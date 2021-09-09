https://ria.ru/20210909/samolet-1749373281.html

В Киргизии опровергли сообщения об отправившемся в Афганистан самолете

В Киргизии опровергли сообщения об отправившемся в Афганистан самолете - РИА Новости, 09.09.2021

В Киргизии опровергли сообщения об отправившемся в Афганистан самолете

Агентство гражданской авиации Киргизии опровергло сообщение о вылете самолета в Афганистан, передает агентство Sputnik-Киргизия. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T16:00

2021-09-09T16:00

2021-09-09T16:00

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киргизия

афганистан

мохаммад хасан ахунд

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БИШКЕК, 9 сен - РИА Новости. Агентство гражданской авиации Киргизии опровергло сообщение о вылете самолета в Афганистан, передает агентство Sputnik-Киргизия.Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил, что в аэропорт Кабула из Киргизии прибыл военный самолет и ожидается, что он эвакуирует около 200 американцев и иностранцев. Телеканал Al-Jazeera сообщает, что самолет является казахским, он скоро вылетит из аэропорта."В пресс-службе Агентства гражданской авиации сказали, что ни военные, ни гражданские самолеты из Кыргызстана в Кабул не вылетали", - пишет агентство.Ранее в четверг источник в движении "Талибан"* сообщил РИА Новости, что гражданский рейс, на котором находятся иностранцы, вылетел из Афганистана, граждане каких государств находятся на борту, не уточнялось. До этого газета Wall Street Journal сообщила, что "Талибан"* позволит около 200 иностранцам, включая американцев, вылететь из Кабула в Катар.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210909/afganistan-1749367211.html

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в мире, киргизия, афганистан, мохаммад хасан ахунд