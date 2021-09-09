Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210909/sallivan-1749294529.html
Посол США в России выразил соболезнования из-за гибели Зиничева
Посол США в России выразил соболезнования из-за гибели Зиничева - РИА Новости, 09.09.2021
Посол США в России выразил соболезнования из-за гибели Зиничева
Посол США в РФ Джон Салливан принес соболезнования в связи с гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева: наши мысли с Россией, заявил он. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T10:06
2021-09-09T10:06
сша
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
джон салливан
россия
погиб глава мчс зиничев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749292681_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_586849d498733e2d41d7887fa0846934.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Посол США в РФ Джон Салливан принес соболезнования в связи с гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева: наши мысли с Россией, заявил он."Мои глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева. Нет большей жертвы, чем отдать свою жизнь в попытке спасти другого. Наши мысли и молитвы с Россией", - приводит слова Салливана официальный Twitter посольства США.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.
https://ria.ru/20210909/geroy-1749290015.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749292681_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_fd9343157cbd08621c8a27c7406bb498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), джон салливан, россия, погиб глава мчс зиничев
10:06 09.09.2021
 
Посол США в России выразил соболезнования из-за гибели Зиничева

Посол США в России Салливан выразил соболезнования из-за гибели главы МЧС Зиничева

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Посол США в РФ Джон Салливан принес соболезнования в связи с гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева: наши мысли с Россией, заявил он.
"Мои глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева. Нет большей жертвы, чем отдать свою жизнь в попытке спасти другого. Наши мысли и молитвы с Россией", - приводит слова Салливана официальный Twitter посольства США.
Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.
Глава МЧС России Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
09:29
Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно
 
СШАМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Джон СалливанРоссияПогиб глава МЧС Зиничев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:57В Ногинске пять человек остаются в больнице после взрыва
13:56СМИ рассказали о помощи афганским беженцам со стороны НАТО
13:54Известный актер рассказал, как Александр Мельник "крестил" его после съемок
13:49В Киселевске похоронили убитых школьниц
13:46В Москве от коронавируса привили 4,8 миллиона человек
13:44В Бристоле арестовали мужчину, который взял заложников на заправке
13:43Дерипаска призвал мир умерить потребление и отходы
13:41В Иркутске брата и сестру заподозрили в поджоге машины с ребенком
13:41На Кубани водитель, паркуясь, впечатала в стену женщину с ребенком 0:10
13:36В Госдуме рассказали, кто создал программу с "подсказками" для выборов
13:35Кличко сравнил СНБО Украины с большевистским ЧК
13:32В Красноярском крае нашли девочек, сбежавших из дома
13:31Пострадавшим при взрыве газа в Ногинске начали поступать выплаты
13:23Доходы "Газпрома" от экспорта газа выросли в 1,8 раза за семь месяцев
13:22 В Польше объяснили, почему Россия не прекратит транзит газа через Украину
13:21Движение "Артподготовка"* внесли в список террористических организаций
13:19В Черногории рассказали, зачем националисты устроили беспорядки против СПЦ
13:18Попова указала участникам форума социнноваций на отсутствие масок
13:17В Ногинске из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего
13:10В Москве задержали мужчину с игрушкой в виде автомата
Лента новостейМолния