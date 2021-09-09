https://ria.ru/20210909/sallivan-1749294529.html
Посол США в России выразил соболезнования из-за гибели Зиничева
Посол США в России выразил соболезнования из-за гибели Зиничева - РИА Новости, 09.09.2021
Посол США в России выразил соболезнования из-за гибели Зиничева
Посол США в РФ Джон Салливан принес соболезнования в связи с гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева: наши мысли с Россией, заявил он. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T10:06
2021-09-09T10:06
2021-09-09T10:06
сша
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
джон салливан
россия
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Посол США в РФ Джон Салливан принес соболезнования в связи с гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева: наши мысли с Россией, заявил он."Мои глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева. Нет большей жертвы, чем отдать свою жизнь в попытке спасти другого. Наши мысли и молитвы с Россией", - приводит слова Салливана официальный Twitter посольства США.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.
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сша, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), джон салливан, россия, погиб глава мчс зиничев
Посол США в России выразил соболезнования из-за гибели Зиничева
Посол США в России Салливан выразил соболезнования из-за гибели главы МЧС Зиничева