https://ria.ru/20210909/sallivan-1749294529.html

Посол США в России выразил соболезнования из-за гибели Зиничева

Посол США в России выразил соболезнования из-за гибели Зиничева - РИА Новости, 09.09.2021

Посол США в России выразил соболезнования из-за гибели Зиничева

Посол США в РФ Джон Салливан принес соболезнования в связи с гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева: наши мысли с Россией, заявил он. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T10:06

2021-09-09T10:06

2021-09-09T10:06

сша

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

джон салливан

россия

погиб глава мчс зиничев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749292681_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_586849d498733e2d41d7887fa0846934.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Посол США в РФ Джон Салливан принес соболезнования в связи с гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева: наши мысли с Россией, заявил он."Мои глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева. Нет большей жертвы, чем отдать свою жизнь в попытке спасти другого. Наши мысли и молитвы с Россией", - приводит слова Салливана официальный Twitter посольства США.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.

https://ria.ru/20210909/geroy-1749290015.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), джон салливан, россия, погиб глава мчс зиничев