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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20210909/radioteletsentr-1749350786.html
В Твери открыли новое здание областного радиотелецентра
В Твери открыли новое здание областного радиотелецентра - РИА Новости, 09.09.2021
В Твери открыли новое здание областного радиотелецентра
В Твери открыто новое здание тверского филиала "Российской телевизионной и радиовещательной сети" (РТРС), сообщает пресс-служба правительства Тверской области. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T14:27
2021-09-09T14:27
тверская область
тверь
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 9 сен – РИА Новости. В Твери открыто новое здание тверского филиала "Российской телевизионной и радиовещательной сети" (РТРС), сообщает пресс-служба правительства Тверской области."Сегодня произошло историческое событие. Теперь тверское подразделение Российской телевизионной и радиовещательной сети будет работать в новом современном здании. Кроме того, наш город получил красивый и высокотехнологичный объект - благодаря новой подсветке телебашня видна с трассы М-10, и все, кто любит наш город, кто живет в нем, будут радоваться, наблюдая, как зажигается иллюминация", – сказал на церемонии открытия губернатор области Игорь Руденя.Пресс-служба отмечает, что новое здание центра будет крупным производственно-технологическим комплексом, базовой инфраструктурой для развития телерадиовещания и телекоммуникаций в регионе, позволит улучшить качество услуг телерадиовещания жителям Тверской области. Филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ" на сегодняшний момент обеспечивает многоканальным телерадиовещанием 100% жителей региона. Помимо цифровых федеральных программ телезрителям доступны региональные блоки ГТРК "Тверь" на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", передачи местного канала "Тверской проспект – Регион" на телеканале ОТР. Филиал также транслирует в регионе 50 радиостанций, отметили в пресс-службе.Здание было возведено за год при поддержке правительства Тверской области.
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тверь, тверская область, игорь руденя
14:27 09.09.2021
 

В Твери открыли новое здание областного радиотелецентра

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВ Твери открыли новое здание областного радиотелецентра
В Твери открыли новое здание областного радиотелецентра - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 9 сен – РИА Новости. В Твери открыто новое здание тверского филиала "Российской телевизионной и радиовещательной сети" (РТРС), сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
"Сегодня произошло историческое событие. Теперь тверское подразделение Российской телевизионной и радиовещательной сети будет работать в новом современном здании. Кроме того, наш город получил красивый и высокотехнологичный объект - благодаря новой подсветке телебашня видна с трассы М-10, и все, кто любит наш город, кто живет в нем, будут радоваться, наблюдая, как зажигается иллюминация", – сказал на церемонии открытия губернатор области Игорь Руденя.
Пресс-служба отмечает, что новое здание центра будет крупным производственно-технологическим комплексом, базовой инфраструктурой для развития телерадиовещания и телекоммуникаций в регионе, позволит улучшить качество услуг телерадиовещания жителям Тверской области. Филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ" на сегодняшний момент обеспечивает многоканальным телерадиовещанием 100% жителей региона. Помимо цифровых федеральных программ телезрителям доступны региональные блоки ГТРК "Тверь" на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", передачи местного канала "Тверской проспект – Регион" на телеканале ОТР. Филиал также транслирует в регионе 50 радиостанций, отметили в пресс-службе.
Здание было возведено за год при поддержке правительства Тверской области.
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