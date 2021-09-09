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В Москве автомобилист сбил подростка на самокате
В Москве автомобилист сбил подростка на самокате - РИА Новости, 09.09.2021
В Москве автомобилист сбил подростка на самокате
Водитель машины сбил 14-летнего мальчика на самокате на юге Москвы, сообщает Госавтоинспекция столицы в своём Telegram-канале. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T10:34
2021-09-09T10:34
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Водитель машины сбил 14-летнего мальчика на самокате на юге Москвы, сообщает Госавтоинспекция столицы в своём Telegram-канале."На Борисовском проезде во дворе дома 36 водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на 14-летнего мальчика, который на самокате переезжал проезжую часть", - говорится в сообщении.Добавляется, что подросток госпитализирован, предварительно, с ушибом колена. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.Накануне автомобилист сбил во дворе дома на востоке Москвы 11-летнего мальчика на самокате и скрылся, у ребенка ушиб голени. Сегодня ГАИ сообщила, что водителя задержали.
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происшествия, москва, авто
10:34 09.09.2021
 
В Москве автомобилист сбил подростка на самокате

На Борисовском проезде в Москве автомобилист сбил подростка на самокате

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи в Казани
Машины скорой помощи в Казани - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Водитель машины сбил 14-летнего мальчика на самокате на юге Москвы, сообщает Госавтоинспекция столицы в своём Telegram-канале.
"На Борисовском проезде во дворе дома 36 водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на 14-летнего мальчика, который на самокате переезжал проезжую часть", - говорится в сообщении.
Добавляется, что подросток госпитализирован, предварительно, с ушибом колена. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
Накануне автомобилист сбил во дворе дома на востоке Москвы 11-летнего мальчика на самокате и скрылся, у ребенка ушиб голени. Сегодня ГАИ сообщила, что водителя задержали.
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