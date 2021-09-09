https://ria.ru/20210909/proisshestvie-1749299217.html

В Москве автомобилист сбил подростка на самокате

В Москве автомобилист сбил подростка на самокате - РИА Новости, 09.09.2021

В Москве автомобилист сбил подростка на самокате

Водитель машины сбил 14-летнего мальчика на самокате на юге Москвы, сообщает Госавтоинспекция столицы в своём Telegram-канале. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T10:34

2021-09-09T10:34

2021-09-09T10:34

происшествия

москва

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744304527_0:122:3071:1849_1920x0_80_0_0_f59b0f6c15b9f5e58645e9080ffe7677.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Водитель машины сбил 14-летнего мальчика на самокате на юге Москвы, сообщает Госавтоинспекция столицы в своём Telegram-канале."На Борисовском проезде во дворе дома 36 водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на 14-летнего мальчика, который на самокате переезжал проезжую часть", - говорится в сообщении.Добавляется, что подросток госпитализирован, предварительно, с ушибом колена. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.Накануне автомобилист сбил во дворе дома на востоке Москвы 11-летнего мальчика на самокате и скрылся, у ребенка ушиб голени. Сегодня ГАИ сообщила, что водителя задержали.

https://ria.ru/20210907/moskva-1749077412.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, авто