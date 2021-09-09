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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210909/prodazhi-1749349643.html
Продажа машин на новых энергоисточниках в КНР за 8 месяцев выросла на 202%
Продажа машин на новых энергоисточниках в КНР за 8 месяцев выросла на 202% - РИА Новости, 09.09.2021
Продажа машин на новых энергоисточниках в КНР за 8 месяцев выросла на 202%
В Китае продажи автомобилей на новых источниках энергии в августе подскочили на 167,5% в годовом исчислении, а по итогам восьми месяцев года выросли на 202,1%... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T14:22
2021-09-09T14:22
россия-китай: главное
экономика
китай
авто
tesla motors
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МОСКВА, 9 сен — Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае продажи автомобилей на новых источниках энергии в августе подскочили на 167,5% в годовом исчислении, а по итогам восьми месяцев года выросли на 202,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Китайская ассоциация пассажирских автомобилей.Лидером роста продаж оказалась компания Tesla, увеличившая в августе продажи на 275% и впервые преодолевшая месячный порог продаж в 40 тысяч авто на китайском рынке. Общие продажи американской компании в Китае по итогам января-августа уже превысили показатели за весь прошлый год.Сегмент автомобилей на новых источниках энергии – самый быстрорастущий на авторынке КНР. В январе-августе общие продажи авто в Китае выросли на 17,1%.
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экономика, китай, авто, tesla motors
14:22 09.09.2021
 

Продажа машин на новых энергоисточниках в КНР за 8 месяцев выросла на 202%

© Fotolia / StockPhotoProКлючи от машины
Ключи от машины - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© Fotolia / StockPhotoPro
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МОСКВА, 9 сен — Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае продажи автомобилей на новых источниках энергии в августе подскочили на 167,5% в годовом исчислении, а по итогам восьми месяцев года выросли на 202,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Китайская ассоциация пассажирских автомобилей.
Лидером роста продаж оказалась компания Tesla, увеличившая в августе продажи на 275% и впервые преодолевшая месячный порог продаж в 40 тысяч авто на китайском рынке. Общие продажи американской компании в Китае по итогам января-августа уже превысили показатели за весь прошлый год.
Покупка автомобиля - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
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В Китае за семь месяцев 2021 года продажи автомобилей выросли на 19,3%
Сегмент автомобилей на новых источниках энергии – самый быстрорастущий на авторынке КНР. В январе-августе общие продажи авто в Китае выросли на 17,1%.
 
Россия-Китай: ГлавноеЭкономикаКитайАвтоTesla motors
 
 
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