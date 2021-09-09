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Правительство почтило память погибшего Евгения Зиничева минутой молчания
Правительство почтило память погибшего Евгения Зиничева минутой молчания - РИА Новости, 09.09.2021
Правительство почтило память погибшего Евгения Зиничева минутой молчания
Правительство РФ минутой молчания почтило память погибшего главы МЧС Евгения Зиничева. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:24
2021-09-09T12:34
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
россия
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Правительство РФ минутой молчания почтило память погибшего главы МЧС Евгения Зиничева.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника."Вчера при исполнении служебного долга трагически погиб наш друг и коллега, министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Николаевич Зиничев. Это тяжелая утрата для его близких и всех, кому довелось с ним работать и просто быть знакомым", - сказал премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая заседание правительства в режиме видеоконференции.Премьер назвал Зиничева настоящим офицером, преданным своему делу.Все члены кабмина, включая Мишустина, встали.Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.
https://ria.ru/20210909/putin-1749323609.html
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев
12:24 09.09.2021 (обновлено: 12:34 09.09.2021)
 
Правительство почтило память погибшего Евгения Зиничева минутой молчания

Правительство почтило память погибшего главы МЧС Евгения Зиничева минутой молчания

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время минуты молчания в память о главе МЧС РФ Евгении Зиничеве
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время минуты молчания в память о главе МЧС РФ Евгении Зиничеве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Правительство РФ минутой молчания почтило память погибшего главы МЧС Евгения Зиничева.
Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника.
Президент РФ Владимир Путин во время обращения с приветствием к участникам проходящего в Казани IX международного форума Россия спортивная держава - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
12:23
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"Вчера при исполнении служебного долга трагически погиб наш друг и коллега, министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Николаевич Зиничев. Это тяжелая утрата для его близких и всех, кому довелось с ним работать и просто быть знакомым", - сказал премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая заседание правительства в режиме видеоконференции.
Премьер назвал Зиничева настоящим офицером, преданным своему делу.
"Он погиб, спасая другого человека. До последней секунды своей жизни подавал пример мужества и решительности. Хотел бы выразить самые искренние соболезнования родным и близким Евгения Николаевича. Предлагаю почтить его память минутой молчания", - отметил он.
Все члены кабмина, включая Мишустина, встали.
Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.
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ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Евгений ЗиничевРоссияПогиб глава МЧС Зиничев
 
 
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