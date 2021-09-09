https://ria.ru/20210909/pravitelstvo-1749324126.html
Правительство почтило память погибшего Евгения Зиничева минутой молчания
Правительство почтило память погибшего Евгения Зиничева минутой молчания - РИА Новости, 09.09.2021
Правительство почтило память погибшего Евгения Зиничева минутой молчания
Правительство РФ минутой молчания почтило память погибшего главы МЧС Евгения Зиничева. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:24
2021-09-09T12:24
2021-09-09T12:34
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
россия
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Правительство РФ минутой молчания почтило память погибшего главы МЧС Евгения Зиничева.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника."Вчера при исполнении служебного долга трагически погиб наш друг и коллега, министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Николаевич Зиничев. Это тяжелая утрата для его близких и всех, кому довелось с ним работать и просто быть знакомым", - сказал премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая заседание правительства в режиме видеоконференции.Премьер назвал Зиничева настоящим офицером, преданным своему делу.Все члены кабмина, включая Мишустина, встали.Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.
https://ria.ru/20210909/putin-1749323609.html
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев
12:24 09.09.2021 (обновлено: 12:34 09.09.2021)
Правительство почтило память погибшего Евгения Зиничева минутой молчания
Правительство почтило память погибшего главы МЧС Евгения Зиничева минутой молчания