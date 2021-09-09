https://ria.ru/20210909/potreblenie-1749340848.html
Дерипаска призвал мир умерить потребление и отходы
Дерипаска призвал мир умерить потребление и отходы - РИА Новости, 09.09.2021
Дерипаска призвал мир умерить потребление и отходы
Миллиардер Олег Дерипаска, основатель компании "Базовый элемент", призвал мир изменить форму потребления в мире в сторону уменьшения - это путь к равновесию,... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T13:43
2021-09-09T13:43
2021-09-09T13:43
экономика
москва
олег дерипаска
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155503/75/1555037519_0:212:2888:1837_1920x0_80_0_0_851ef80c7298a7e74fff3cc236a35ecc.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска, основатель компании "Базовый элемент", призвал мир изменить форму потребления в мире в сторону уменьшения - это путь к равновесию, заявил бизнесмен в ходе Столыпинского форума в Москве в четверг."Безусловно, нужно будет менять схему потребления, мы не можем столько потреблять, столько выбрасывать - нужно от чего-то отказываться. Об этом тоже никто не говорит. Все говорят о наращивании доходов, о стимулировании потребления. Но нужно от многих вещей отказываться - это единственный путь достижения равновесия", - заявил миллиардер.Миру стоит двигаться в сторону "быстрой реализации новой энергетической стратегии, безусловно с атомной энергетикой во главе и умеренного потребления", - заключил Дерипаска.
https://ria.ru/20210907/koronavirus-1749017069.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155503/75/1555037519_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_f38fdd2b6287e4d8dfa68a73985ea2fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, олег дерипаска
Дерипаска призвал мир умерить потребление и отходы
Миллиардер Дерипаска призвал мир умерить потребление и отходы