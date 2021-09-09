https://ria.ru/20210909/potreblenie-1749340848.html

Дерипаска призвал мир умерить потребление и отходы

Дерипаска призвал мир умерить потребление и отходы - РИА Новости, 09.09.2021

Дерипаска призвал мир умерить потребление и отходы

Миллиардер Олег Дерипаска, основатель компании "Базовый элемент", призвал мир изменить форму потребления в мире в сторону уменьшения - это путь к равновесию,... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T13:43

2021-09-09T13:43

2021-09-09T13:43

экономика

москва

олег дерипаска

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска, основатель компании "Базовый элемент", призвал мир изменить форму потребления в мире в сторону уменьшения - это путь к равновесию, заявил бизнесмен в ходе Столыпинского форума в Москве в четверг."Безусловно, нужно будет менять схему потребления, мы не можем столько потреблять, столько выбрасывать - нужно от чего-то отказываться. Об этом тоже никто не говорит. Все говорят о наращивании доходов, о стимулировании потребления. Но нужно от многих вещей отказываться - это единственный путь достижения равновесия", - заявил миллиардер.Миру стоит двигаться в сторону "быстрой реализации новой энергетической стратегии, безусловно с атомной энергетикой во главе и умеренного потребления", - заключил Дерипаска.

https://ria.ru/20210907/koronavirus-1749017069.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, москва, олег дерипаска