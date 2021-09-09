https://ria.ru/20210909/pomosch-1749334668.html

Госветклиника бесплатно поможет животным из обрушившегося дома в Ногинске

Госветклиника бесплатно поможет животным из обрушившегося дома в Ногинске - РИА Новости, 09.09.2021

Госветклиника бесплатно поможет животным из обрушившегося дома в Ногинске

Государственная ветеринарная клиника Богородского городского округа окажет помощь животным из дома в Ногинске, частично обрушившегося из-за взрыва газа,... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T13:20

2021-09-09T13:20

2021-09-09T13:20

новости подмосковья

ногинск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Государственная ветеринарная клиника Богородского городского округа окажет помощь животным из дома в Ногинске, частично обрушившегося из-за взрыва газа, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Подмосковья."Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский дал поручение государственной ветеринарной клинике по Богородскому городскому округу и г. о. Электросталь проработать вопрос об оказании бесплатной помощи домашним животным всех владельцев дома, пострадавшего от взрыва газа в подмосковном Ногинске", - говорится в сообщении."Клиника работает круглосуточно, и обратиться за помощью могут все жители этого дома, у кого есть питомцы", - цитирует пресс-служба слова Воскресенского.По данным ведомства, животные, оставшиеся без владельцев, размещаются в приюте для безнадзорных животных Богородского городского округа.

https://realty.ria.ru/20210908/noginsk-1749163895.html

ногинск

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2021

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ногинск, московская область (подмосковье)