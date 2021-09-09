https://ria.ru/20210909/pokushenie-1749235895.html

"Живет напротив". В Екатеринбурге расстреляли семью после ссоры

"Живет напротив". В Екатеринбурге расстреляли семью после ссоры - РИА Новости, 09.09.2021

"Живет напротив". В Екатеринбурге расстреляли семью после ссоры

В Екатеринбурге словесная перепалка на лестничной клетке закончилась стрельбой. Владимир Хитрин и его пасынок с церебральным параличом поднимались домой. Антону РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T08:00

2021-09-09T08:00

2021-09-09T11:16

общество

оружие

екатеринбург

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Мария Семенова. В Екатеринбурге словесная перепалка на лестничной клетке закончилась стрельбой. Владимир Хитрин и его пасынок с церебральным параличом поднимались домой. Антону К. показалось, что идут они слишком медленно. Разозлившись, он ворвался в квартиру к соседям и несколько раз выстрелил из ружья. По счастливой случайности обошлось без жертв. Стрелок сейчас на свободе, а пострадавшие — в постоянном страхе. РИА Новости разбиралось в ситуации."Всегда пьяный"Владимир и Елена Хитрины живут в доме 61 на проспекте Седова уже давно. У 21-летнего сына Елены, Семена, — ДЦП. Он с трудом передвигается и без помощи родных не выходит на улицу. Квартира на втором этаже, лифта в доме нет, и каждая прогулка — испытание. Спускаясь по лестнице, молодой человек берется рукой за перила, а с другой стороны его поддерживает кто-то из родителей.Конфликт с соседом начался как раз из-за сложностей передвижения. По словам Хитровой, Антон К. переехал к ним в дом год назад. Вскоре она увидела "припаркованный" прямо на лестнице мопед, который перекрывал проход. Обычный человек мог бы его обойти, но не Семен — ему необходимо держаться за поручень. Владимир выяснил, чей это транспорт, и попросил убрать. Сосед не отреагировал.Супруги вызвали полицию: "Их сотрудники переставили мопед, провели беседу, на том дело и закончилось". Впрочем, больше Антон не оставлял технику в подъезде."Он ни с кем не общался, жил один, с собакой. За все время я его ни разу не видела в адекватном состоянии. Утром — уже пьяный, вечером еле поднимался по ступенькам, много раз засыпал прямо на лестнице. К нам сразу как-то не по-человечески отнесся. Вслед бормотал оскорбления", — вспоминает Хитрина.Три выстрелаКонфликт достиг кульминации 3 сентября. У Владимира был выходной, он повел Семена на прогулку. На обратном пути, поднимаясь в квартиру, встретили Антона.После ссоры соседи отправились по квартирам. Владимир пошел в ванную, Елена в коридоре помогала Семену раздеться. Вдруг в дверь забарабанили, задергали ручку.Муж успел сказать Елене о стычке в подъезде, и она сразу поняла — это Антон. Попросила Владимира не открывать. Но тот, сам на взводе, все-таки распахнул дверь. На пороге стоял сосед с ружьем в руках."Лицо у него было багровое, вопль до сих пор в ушах стоит: "Убью!" Его задело дверью, он отшатнулся, рука сорвалась, и он выстрелил выше. Я понял, что закрыть не успеваю, а за спиной у меня — Семен с Леной. Схватился за ствол, начали бороться. Второй выстрел — в противоположную стену, потом еще один. Я в домашних тапочках поскользнулся, и мы покатились по лестнице. Сосед с первого этажа услышал, выскочил, вместе вырвали оружие", — вспоминает Владимир.Он — водитель-инкассатор, регулярно тренируется в тире, к звукам выстрелов привык, так что не растерялся. Елена же, услышав стрельбу, легла на пол и потащила за собой сына. Вместе они спрятались в комнате. Несколько долгих минут оставалось только гадать, что там на лестничной клетке и жив ли муж. Наконец услышала голос: "Вызывай полицию!" Хитрина уверена — будь у супруга другая профессия, возможно, все они были бы мертвы."Боится каждого шороха"Антона связали и удерживали до приезда полицейских. Но уже на следующее утро Владимир встретил его во дворе.Больше всего она боится, что из-за стресса ухудшится состояние сына. Двадцать один год его выхаживала: родился недоношенным — меньше полутора килограммов, три недели лежал на ИВЛ. В роддоме предупреждали, что "ребенок будет как растение". Но после десятков курсов реабилитации Семен научился стоять и ходить с тростью."Сейчас он подавлен, плохо спит, постоянно проверяет замки, смотрит в глазок, вздрагивает от каждого стука, — рассказывает Елена. — ДЦП — это же неврология, какие будут последствия — страшно подумать. А столько сил ушло на лечение и восстановление! Семен ведь понимает, что агрессивный сосед живет в нескольких метрах от нашей квартиры".Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых уточнил, что в отношении Антона К. возбуждено уголовное дело по статье 119 — "Угроза убийством". Также он сообщил, что "гражданин получил серьезные травмы в ходе драки, его госпитализировали. Расследование продолжается".Максимальное наказание по статье "Угроза убийством" — два года лишения свободы. Хитрины считают, что это слишком мягко и следователи должны переквалифицировать дело на "Покушение на убийство".

https://ria.ru/20210903/izbienie-1748416680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, оружие, екатеринбург