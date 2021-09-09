https://ria.ru/20210909/pogoda-1749283072.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 09.09.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
Облачная с прояснениями погода и, возможно, небольшой дождь ожидают москвичей в четверг, воздух прогреется до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T07:58
2021-09-09T07:58
2021-09-09T07:58
общество
евгений тишковец
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и, возможно, небольшой дождь ожидают москвичей в четверг, воздух прогреется до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.Синоптик добавил, что ветер западный, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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общество, евгений тишковец
Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
Специалист центра "Фобос" Тишковец: в Москве ожидаются облачная погода и небольшой дождь