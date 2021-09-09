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Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 09.09.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
Облачная с прояснениями погода и, возможно, небольшой дождь ожидают москвичей в четверг, воздух прогреется до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T07:58
2021-09-09T07:58
общество
евгений тишковец
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и, возможно, небольшой дождь ожидают москвичей в четверг, воздух прогреется до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.Синоптик добавил, что ветер западный, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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общество, евгений тишковец
07:58 09.09.2021
 
Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг

Специалист центра "Фобос" Тишковец: в Москве ожидаются облачная погода и небольшой дождь

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДвойная радуга над Москвой
Двойная радуга над Москвой - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и, возможно, небольшой дождь ожидают москвичей в четверг, воздух прогреется до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.

"Сегодня в столице облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь, но он будет носить чисто символический характер. Максимальная температура воздуха плюс 18-20, в Подмосковье плюс 15-20, это при том, что у нас норма сентября около 15 градусов, то есть это на четыре градуса выше, чем должно быть",- сказал Тишковец.

Синоптик добавил, что ветер западный, 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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ОбществоЕвгений Тишковец
 
 
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