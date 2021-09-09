Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг

"Сегодня в столице облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь, но он будет носить чисто символический характер. Максимальная температура воздуха плюс 18-20, в Подмосковье плюс 15-20, это при том, что у нас норма сентября около 15 градусов, то есть это на четыре градуса выше, чем должно быть",- сказал Тишковец.