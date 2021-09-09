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Туризм
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Эксперт назвал подходящие карты для поездок за границу
Эксперт назвал подходящие карты для поездок за границу - РИА Новости, 09.09.2021
Эксперт назвал подходящие карты для поездок за границу
Чем больше стран доступно для путешествий, тем актуальнее становится вопрос - какую банковскую карту лучше взять с собой. Далеко не все страны может предложить... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T01:20
2021-09-09T01:23
туризм
сша
европа
райффайзенбанк
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Чем больше стран доступно для путешествий, тем актуальнее становится вопрос - какую банковскую карту лучше взять с собой. Далеко не все страны может предложить такое же проникновение бесконтактной оплаты с помощью смартфонов (NFC) или QR-кодов, как в России, рассказал агентству “Прайм” руководитель управления клиентского счастья Райффайзенбанка Кирилл Матвеев.Выбор карты зависит от региона, бюджета и целей поездки, например, в Европе и США отлично работают и Visa, и Mastercard.Многие банки предлагают travel-карты с особыми условиями для путешественников, есть также льготы для зарплатных и премиальных клиентов, заключил он.
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сша, европа, райффайзенбанк, россия
01:20 09.09.2021 (обновлено: 01:23 09.09.2021)
 
Эксперт назвал подходящие карты для поездок за границу

Эксперт Матвеев посоветовал россиянам использовать travel-карты для поездки за границу

© Flickr / ZeitfixiererПаспортный контроль в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен
Паспортный контроль в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© Flickr / Zeitfixierer
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Чем больше стран доступно для путешествий, тем актуальнее становится вопрос - какую банковскую карту лучше взять с собой. Далеко не все страны может предложить такое же проникновение бесконтактной оплаты с помощью смартфонов (NFC) или QR-кодов, как в России, рассказал агентству “Прайм” руководитель управления клиентского счастья Райффайзенбанка Кирилл Матвеев.
Выбор карты зависит от региона, бюджета и целей поездки, например, в Европе и США отлично работают и Visa, и Mastercard.
“Дополнительных скачков курса и сюрпризов при конвертации можно избежать, если до поездки открыть карты в долларах или евро. При этом снятие наличных в банкоматах может быть бесплатным, для этого нужно внимательно изучить карточные продукты банка”, - отмечает эксперт.
Многие банки предлагают travel-карты с особыми условиями для путешественников, есть также льготы для зарплатных и премиальных клиентов, заключил он.
Пляж в городе Аланья, Турция - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
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