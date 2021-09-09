https://ria.ru/20210909/poezdka-1749272609.html

Эксперт назвал подходящие карты для поездок за границу

Эксперт назвал подходящие карты для поездок за границу - РИА Новости, 09.09.2021

Эксперт назвал подходящие карты для поездок за границу

Чем больше стран доступно для путешествий, тем актуальнее становится вопрос - какую банковскую карту лучше взять с собой. Далеко не все страны может предложить... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T01:20

2021-09-09T01:20

2021-09-09T01:23

туризм

сша

европа

райффайзенбанк

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Чем больше стран доступно для путешествий, тем актуальнее становится вопрос - какую банковскую карту лучше взять с собой. Далеко не все страны может предложить такое же проникновение бесконтактной оплаты с помощью смартфонов (NFC) или QR-кодов, как в России, рассказал агентству “Прайм” руководитель управления клиентского счастья Райффайзенбанка Кирилл Матвеев.Выбор карты зависит от региона, бюджета и целей поездки, например, в Европе и США отлично работают и Visa, и Mastercard.Многие банки предлагают travel-карты с особыми условиями для путешественников, есть также льготы для зарплатных и премиальных клиентов, заключил он.

https://ria.ru/20210908/turtsiya-1749137148.html

сша

европа

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, европа, райффайзенбанк, россия