Сергей Иванов назвал введение углеродного платежа ЕС не совсем честным
Спецпредставитель Сергей Иванов назвал введение углеродного платежа ЕС не совсем честным
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на IV Восточном экономическом форуме
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал не совсем честным конкурентным приемом планируемое введение в ЕС углеродного платежа на продукцию, который будет зависеть от объемов выброса парниковых газов при производстве.
Европейская комиссия в июле опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования, который разрабатывался ею больше года. Его целью декларируется предотвращение рисков "углеродных утечек". В частности, Еврокомиссия предложила постепенно к 2026 году ввести в ЕС сбор на импорт определенных товаров, производство которых потребовало высоких выбросов CO2, среди товаров, которые могут быть изначально затронуты новым сбором - цемент, удобрения, сталь. По данным Минэкономразвития России, меры ЕС затронут поставки из РФ на 7,6 миллиарда долларов в год.
"Введёт! Да, это (введение углеродного платежа - ред.) не совсем честный прием конкурентной борьбы. Надо с этим бороться, надо этому противодействовать в том числе в рамках ВТО (Всемирной торговой организации - ред.). Но, отвечая на вопрос - введет или не введет, мой ответ - введет, потому что Евросоюз - один из самых продвинутых в экологическом смысле объединений мира", - сказал Иванов в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что ЕС будет использовать свои технологические преимущества перед другими странами. В качестве иллюстрации этого утверждения Иванов рассказал о намерении ввести налог в ЕС на авиационные двигатели с выбросами СО2. Налог должен стимулировать авиастроителей переходить на двигатели без выбросов СО2.
По данным Иванова, выбросы от самолетов составляют лишь 1% от всего объема выбросов.
"Это стремление запретить такие двигатели объясняется только одним. Стремлением ЕС, чтобы весь мир летал на двигателях, которые сделаны только в ЕС и США. Вот вам элементарная конкурентная борьба… На этот случай у нас предусмотрены контрмеры очень болезненные, пусть попробуют ввести, потом будут пыль глотать", - уточнил Иванов.
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