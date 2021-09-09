https://ria.ru/20210909/platezh-1749330747.html

Сергей Иванов назвал введение углеродного платежа ЕС не совсем честным

Сергей Иванов назвал введение углеродного платежа ЕС не совсем честным - РИА Новости, 09.09.2021

Сергей Иванов назвал введение углеродного платежа ЕС не совсем честным

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал не совсем честным конкурентным... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T12:54

2021-09-09T12:54

2021-09-09T12:54

экономика

сша

сергей иванов (политик)

евросоюз

еврокомиссия

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал не совсем честным конкурентным приемом планируемое введение в ЕС углеродного платежа на продукцию, который будет зависеть от объемов выброса парниковых газов при производстве.Европейская комиссия в июле опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования, который разрабатывался ею больше года. Его целью декларируется предотвращение рисков "углеродных утечек". В частности, Еврокомиссия предложила постепенно к 2026 году ввести в ЕС сбор на импорт определенных товаров, производство которых потребовало высоких выбросов CO2, среди товаров, которые могут быть изначально затронуты новым сбором - цемент, удобрения, сталь. По данным Минэкономразвития России, меры ЕС затронут поставки из РФ на 7,6 миллиарда долларов в год."Введёт! Да, это (введение углеродного платежа - ред.) не совсем честный прием конкурентной борьбы. Надо с этим бороться, надо этому противодействовать в том числе в рамках ВТО (Всемирной торговой организации - ред.). Но, отвечая на вопрос - введет или не введет, мой ответ - введет, потому что Евросоюз - один из самых продвинутых в экологическом смысле объединений мира", - сказал Иванов в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что ЕС будет использовать свои технологические преимущества перед другими странами. В качестве иллюстрации этого утверждения Иванов рассказал о намерении ввести налог в ЕС на авиационные двигатели с выбросами СО2. Налог должен стимулировать авиастроителей переходить на двигатели без выбросов СО2.По данным Иванова, выбросы от самолетов составляют лишь 1% от всего объема выбросов."Это стремление запретить такие двигатели объясняется только одним. Стремлением ЕС, чтобы весь мир летал на двигателях, которые сделаны только в ЕС и США. Вот вам элементарная конкурентная борьба… На этот случай у нас предусмотрены контрмеры очень болезненные, пусть попробуют ввести, потом будут пыль глотать", - уточнил Иванов.

https://ria.ru/20210726/nalog-1742953209.html

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экономика, сша, сергей иванов (политик), евросоюз, еврокомиссия, россия