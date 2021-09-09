https://ria.ru/20210909/peskov-1749325100.html

Кремль не получал конкретики от США о саммите по COVID-19, заявил Песков

Кремль не получал конкретики от США о саммите по COVID-19, заявил Песков - РИА Новости, 09.09.2021

Кремль не получал конкретики от США о саммите по COVID-19, заявил Песков

Кремль не получал никакой конкретики от США о саммите в рамках Генассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T12:28

2021-09-09T12:28

2021-09-09T12:28

распространение коронавируса

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джо байден

генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Кремль не получал никакой конкретики от США о саммите в рамках Генассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет, пока никакой конкретики на этот счет от американских визави не поступало... Надо понимать, в каком формате он будет проходить", - сказал Песков журналистам.Ранее газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что президент США Джо Байден намерен созвать глобальный саммит по борьбе с коронавирусом. Ожидается, что саммит будет приурочен к неделе высокого уровня очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в третьей декаде сентября. Издание отмечает, что ряд стран уже проинформированы о намерении американского лидера созвать международную конференцию, но формальные приглашения другим участникам Вашингтон еще не направлял.

https://ria.ru/20210909/putin-1749323502.html

сша

вашингтон (город)

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в мире, сша, вашингтон (город), оон, дмитрий песков, джо байден, генеральная ассамблея оон, коронавирус covid-19