Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210909/peskov-1749325100.html
Кремль не получал конкретики от США о саммите по COVID-19, заявил Песков
Кремль не получал конкретики от США о саммите по COVID-19, заявил Песков - РИА Новости, 09.09.2021
Кремль не получал конкретики от США о саммите по COVID-19, заявил Песков
Кремль не получал никакой конкретики от США о саммите в рамках Генассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:28
2021-09-09T12:28
распространение коронавируса
в мире
сша
вашингтон (город)
оон
дмитрий песков
джо байден
генеральная ассамблея оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597674456_0:252:3072:1980_1920x0_80_0_0_9fe819244bdefcd5793fa4717e831fff.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Кремль не получал никакой конкретики от США о саммите в рамках Генассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет, пока никакой конкретики на этот счет от американских визави не поступало... Надо понимать, в каком формате он будет проходить", - сказал Песков журналистам.Ранее газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что президент США Джо Байден намерен созвать глобальный саммит по борьбе с коронавирусом. Ожидается, что саммит будет приурочен к неделе высокого уровня очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в третьей декаде сентября. Издание отмечает, что ряд стран уже проинформированы о намерении американского лидера созвать международную конференцию, но формальные приглашения другим участникам Вашингтон еще не направлял.
https://ria.ru/20210909/putin-1749323502.html
сша
вашингтон (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597674456_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_43aae0dbf5c63ce8e6ff4543fd0b0670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, вашингтон (город), оон, дмитрий песков, джо байден, генеральная ассамблея оон, коронавирус covid-19
12:28 09.09.2021
 
Кремль не получал конкретики от США о саммите по COVID-19, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: Кремль не получал конкретики о саммите по COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Кремль не получал никакой конкретики от США о саммите в рамках Генассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, пока никакой конкретики на этот счет от американских визави не поступало... Надо понимать, в каком формате он будет проходить", - сказал Песков журналистам.
Ранее газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что президент США Джо Байден намерен созвать глобальный саммит по борьбе с коронавирусом. Ожидается, что саммит будет приурочен к неделе высокого уровня очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в третьей декаде сентября. Издание отмечает, что ряд стран уже проинформированы о намерении американского лидера созвать международную конференцию, но формальные приглашения другим участникам Вашингтон еще не направлял.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
12:22
Путин не планирует участвовать в Генассамблее ООН
 
Распространение коронавирусаВ миреСШАВашингтон (город)ООНДмитрий ПесковДжо БайденГенеральная Ассамблея ООНКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:08В Сочи блогера приговорили к четырем годам колонии за вымогательство
14:05СМИ: Иран нанес ракетный удар по группировкам в Иракском Курдистане
14:05Из аэропорта Кабула возобновятся международные коммерческие рейсы
14:00Депздрав оценил вероятность четвертой волны коронавируса в Москве
13:57В Ногинске пять человек остаются в больнице после взрыва
13:56СМИ рассказали о помощи афганским беженцам со стороны НАТО
13:54Известный актер рассказал, как Александр Мельник "крестил" его после съемок
13:49В Киселевске похоронили убитых школьниц
13:46В Москве от коронавируса привили 4,8 миллиона человек
13:44В Бристоле арестовали мужчину, который взял заложников на заправке
13:43Дерипаска призвал мир умерить потребление и отходы
13:41В Иркутске брата и сестру заподозрили в поджоге машины с ребенком
13:41На Кубани водитель, паркуясь, впечатала в стену женщину с ребенком 0:10
13:36В Госдуме рассказали, кто создал программу с "подсказками" для выборов
13:35Кличко сравнил СНБО Украины с большевистским ЧК
13:32В Красноярском крае нашли девочек, сбежавших из дома
13:31Пострадавшим при взрыве газа в Ногинске начали поступать выплаты
13:23Доходы "Газпрома" от экспорта газа выросли в 1,8 раза за семь месяцев
13:22В Польше объяснили, почему Россия не прекратит транзит газа через Украину
13:21Движение "Артподготовка"* внесли в список террористических организаций
Лента новостейМолния