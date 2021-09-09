Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210909/partizany-1749409784.html
В США заявили, что россияне готовятся к партизанской войне с НАТО
В США заявили, что россияне готовятся к партизанской войне с НАТО - РИА Новости, 09.09.2021
В США заявили, что россияне готовятся к партизанской войне с НАТО
На учениях "Запад-2021" Россия и Белоруссия отработают партизанскую войну с Североатлантическим альянсом. Об этом пишет обозреватель американского издания... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T18:40
2021-09-09T20:52
безопасность
сша
белоруссия
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743626613_0:144:2992:1827_1920x0_80_0_0_0ee23bee71ef77184b301eb5d11aeced.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. На учениях "Запад-2021" Россия и Белоруссия отработают партизанскую войну с Североатлантическим альянсом. Об этом пишет обозреватель американского издания National Interest Марк Епископос. Журналист считает, что крупномасштабный конфликт с Западом нельзя назвать главной целью маневров, значительная часть которых пройдет "в урбанизированной местности". Эксперт Майкл Кофман предположил, что "Запад-2021" будет состоять из двух этапов. В начальной фазе произойдет мобилизация и развертывание российских и белорусских войск в первые дни предполагаемого вторжения сил США и их союзников. Во второй фазе Москва применит весь спектр имеющихся у нее вооружений, чтобы нанести поражение условному противнику, отметил специалист.По словам колумниста Епископоса, Польша, Латвия и Украина выразили "серьезную озабоченность" по поводу своей безопасности из-за российско-белорусских маневров. Однако нет никаких признаков того, что Москва использует их для прикрытия военной интервенции в соседние страны, подытожил автор.Учения "Запад-2021" пройдут 10-16 сентября. Как пояснил ранее первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Евгений Ильин, кроме россиян на них будут представлены контингенты девяти стран — Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Сербии, Таджикистана и Шри-Ланки.Наблюдателями будут представители армий Вьетнама, Китая, Мьянмы, Пакистана и Узбекистана.По данным Минобороны, в маневрах на территории России и Белоруссии примут участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей.
https://ria.ru/20210221/nato-1598512233.html
https://ria.ru/20210903/ucheniya-1748583849.html
сша
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743626613_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ae791936c2b3c8161de86be0582f2f64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, сша, белоруссия, нато, россия
18:40 09.09.2021 (обновлено: 20:52 09.09.2021)
 
В США заявили, что россияне готовятся к партизанской войне с НАТО

NI заявил о подготовке России к партизанской войне с НАТО

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. На учениях "Запад-2021" Россия и Белоруссия отработают партизанскую войну с Североатлантическим альянсом. Об этом пишет обозреватель американского издания National Interest Марк Епископос.
Журналист считает, что крупномасштабный конфликт с Западом нельзя назвать главной целью маневров, значительная часть которых пройдет "в урбанизированной местности".

"По мнению специалистов, такой выбор можно объяснить тем, что Россия готовится к партизанской войне с НАТО", — говорится в статье.

Эксперт Майкл Кофман предположил, что "Запад-2021" будет состоять из двух этапов. В начальной фазе произойдет мобилизация и развертывание российских и белорусских войск в первые дни предполагаемого вторжения сил США и их союзников. Во второй фазе Москва применит весь спектр имеющихся у нее вооружений, чтобы нанести поражение условному противнику, отметил специалист.
По словам колумниста Епископоса, Польша, Латвия и Украина выразили "серьезную озабоченность" по поводу своей безопасности из-за российско-белорусских маневров. Однако нет никаких признаков того, что Москва использует их для прикрытия военной интервенции в соседние страны, подытожил автор.
Военнослужащий мотострелкового полка Таманской дивизии на одном из полигонов Западного военного округа в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
21 февраля, 20:32
NI рассказал, как Россия "разорвет НАТО пополам" в случае войны
Учения "Запад-2021" пройдут 10-16 сентября. Как пояснил ранее первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Евгений Ильин, кроме россиян на них будут представлены контингенты девяти стран — Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Сербии, Таджикистана и Шри-Ланки.
Наблюдателями будут представители армий Вьетнама, Китая, Мьянмы, Пакистана и Узбекистана.
По данным Минобороны, в маневрах на территории России и Белоруссии примут участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей.
Командный пункт на Осиповичском полигоне в Могилевской области, где проходят совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 16:18
НАТО пожаловалась, что ее наблюдателей не позвали на учения "Запад-2021"
 
БезопасностьСШАБелоруссияНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49Путин объяснил высокие цены на газ в Европе
05:42Силы безопасности проверяют информацию о стрельбе на базе ВВС США в Огайо
05:20Посол Латвии заявил, что страны ЕС "не хотят новых проблем" из-за Украины
05:10Российские военные начали патрулировать освобожденный город в Сирии
05:08Сын актера Конкина рассказал, как тот девять раз выстрелил в него
04:59В России за сутки потушили 24 лесных пожара
04:57В Колумбии в результате взрыва один человек погиб и четверо ранены
04:32В России выросло количество рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию
04:13Сопротивление: талибы изгнали из Панджшера тысячи человек
04:12Назван актер, который заменит Шварценеггера в перезапуске "Правдивой лжи"
04:08Врач назвала самые полезные способы приготовления мяса
04:07На учениях "Запад-2021" ВДВ впервые десантируют сразу 30 боевых машин
03:58Стюардессы рассказали, зачем приветствуют каждого пассажира на входе
03:52СМИ: в США не менее шести человек пострадали в результате стрельбы
03:45В США возмущены давлением на сотрудников ООН со стороны талибов
03:31Эксперт научила, как взять кредит дешевле, чем предлагают
03:25В ЕР предложили изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске
03:15В Приморье подрядчик обещал начать стройку после видео о пьяном стороже
03:07В России и Белоруссии стартовали учения "Запад-2021"
03:00Небензя: новые власти Афганистана могут избавить регион от наркоугрозы
Лента новостейМолния