18:40 09.09.2021 (обновлено: 20:52 09.09.2021)
В США заявили, что россияне готовятся к партизанской войне с НАТО
NI заявил о подготовке России к партизанской войне с НАТО
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. На учениях "Запад-2021" Россия и Белоруссия отработают партизанскую войну с Североатлантическим альянсом. Об этом пишет обозреватель американского издания National Interest Марк Епископос.
Журналист считает, что крупномасштабный конфликт с Западом нельзя назвать главной целью маневров, значительная часть которых пройдет "в урбанизированной местности".
"По мнению специалистов, такой выбор можно объяснить тем, что Россия готовится к партизанской войне с НАТО", — говорится в статье.
Эксперт Майкл Кофман предположил, что "Запад-2021" будет состоять из двух этапов. В начальной фазе произойдет мобилизация и развертывание российских и белорусских войск в первые дни предполагаемого вторжения сил США и их союзников. Во второй фазе Москва применит весь спектр имеющихся у нее вооружений, чтобы нанести поражение условному противнику, отметил специалист.
По словам колумниста Епископоса, Польша, Латвия и Украина выразили "серьезную озабоченность" по поводу своей безопасности из-за российско-белорусских маневров. Однако нет никаких признаков того, что Москва использует их для прикрытия военной интервенции в соседние страны, подытожил автор.
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Учения "Запад-2021" пройдут 10-16 сентября. Как пояснил ранее первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Евгений Ильин, кроме россиян на них будут представлены контингенты девяти стран — Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Сербии, Таджикистана и Шри-Ланки.
Наблюдателями будут представители армий Вьетнама, Китая, Мьянмы, Пакистана и Узбекистана.
По данным Минобороны, в маневрах на территории России и Белоруссии примут участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей.