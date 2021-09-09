https://ria.ru/20210909/otpevanie-1749396582.html

Священник рассказал, где и когда пройдет отпевание Александра Мельника

Священник рассказал, где и когда пройдет отпевание Александра Мельника - РИА Новости, 09.09.2021

Священник рассказал, где и когда пройдет отпевание Александра Мельника

Отпевание погибшего кинорежиссера Александра Мельника пройдет 11 сентября в храме Николы в Толмачах при Третьяковской галерее, рассказал РИА Новости настоятель... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T17:42

2021-09-09T17:42

2021-09-09T17:42

религия

третьяковская галерея

свердловский район

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

арктика

фонд андрея первозванного

евгений зиничев

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Отпевание погибшего кинорежиссера Александра Мельника пройдет 11 сентября в храме Николы в Толмачах при Третьяковской галерее, рассказал РИА Новости настоятель храма, духовник режиссера протоиерей Николай Соколов.Кинематографист погиб в среду в Норильске, куда он прибыл, чтобы выбрать локацию для съемок своего нового документального фильма о развитии Арктики и Северного морского пути, сообщала пресс-служба МЧС. По данным ведомства, режиссер сорвался с обрыва, вместе с ним погиб глава МЧС Евгений Зиничев, который попытался его спасти."Отпевание и прощание, скорее всего, в субботу, в 12 часов дня, в храме Николы на Толмачах при Третьяковской галерее. Я буду его отпевать", - сказал протоиерей.Он добавил, что родственники режиссера сейчас решают, где он будет похоронен."Предварительно – похороны будут в том месте, где он жил, это Афинеево, в сторону Внуково, в Подмосковье, там есть садовое товарищество "Удача". В нем есть храм святителя Николая, патриаршее подворье, где он был ктитором – там же хотят его похоронить, добиваются разрешения на похороны около храма", - сказал Соколов, который настоятельствует и в этом храме.Мельник родился 11 июня 1958 года в поселке Червонопартизанск Свердловского района Ворошиловградской области СССР. Он работал над несколькими фильмами, которые не успел завершить, рассказал протоиерей. "Это был ближайший мой человек, очень дорогой, практически родственник. Очень жаль, что он ушел. Светлейший, дивный, честнейший человек", - добавил он.Мельник был одним из создателей Фонда Андрея Первозванного, а также его президентом с 1992 по 2006 год. Он снял художественные фильмы "Территория" и "Новая земля", а также участвовал в создании документальных фильмов.

https://ria.ru/20210909/kreschenie-1749342509.html

https://ria.ru/20210908/melnik-1749180714.html

свердловский район

московская область (подмосковье)

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

третьяковская галерея, свердловский район, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), арктика, фонд андрея первозванного, евгений зиничев, культура