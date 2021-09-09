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ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам
ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам - РИА Новости, 09.09.2021
ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам
Боевики в городе Дераа на юго-западе Сирии, ранее занимавшие территорию квартала Аль-Баляд, сдают оружие правительственным силам, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T05:12
2021-09-09T05:12
в мире
сирия
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ДЕРАА (Сирия), 9 сен - РИА Новости. Боевики в городе Дераа на юго-западе Сирии, ранее занимавшие территорию квартала Аль-Баляд, сдают оружие правительственным силам, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Александр Гуляев.Ранее сообщалось, что в начале сентября боевики и члены семей начали покидать город по гуманитарному коридору после участия в переговорах представителей российского центра."На текущий момент сдано более 300 единиц стрелкового оружия: минометы, станковые гранатометы", - сообщил Гуляев.Сдача оружия является одним из условий амнистии участникам незаконных вооруженных формирований. Также боевики могут покинуть город и уехать в идлибскую зону деэскалации на севере Сирии.Безопасность мирных жителей города будет обеспечиваться полицией Сирии и российскими военными полицейскими.Именно в городе Дераа в 2011 году начались антиправительственные выступления, перешедшие в итоге в войну правительственной армии Сирии с исламистскими боевиками. В 2018 году боевики в этом районе сдали тяжелое вооружение сирийским властям. Большинство из них заявило о своем примирении с правительством республики. Однако полностью обстановку стабилизировать до последнего времени не удавалось. Отмечались столкновения между различными отрядами боевиков, нападения на органы власти, сотрудников служб безопасности и мирных жителей. В начале августа власти республики обратились в российский Центр по примирению враждующих сторон за содействием в дальнейшем урегулировании конфликта и восстановлении порядка.Город Дераа расположен на юго-западе Сирии и является административным центром одноименной провинции.
https://ria.ru/20210730/siriya-1743677267.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210908/siriya-1749201681.html
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в мире, сирия
05:12 09.09.2021
 
ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам

Представитель ЦПВС Гуляев: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам

© РИА Новости / Михаил АлаеддинСирийской провинция Дераа
Сирийской провинция Дераа - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Читать ria.ru в
ДЕРАА (Сирия), 9 сен - РИА Новости. Боевики в городе Дераа на юго-западе Сирии, ранее занимавшие территорию квартала Аль-Баляд, сдают оружие правительственным силам, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Александр Гуляев.
Ранее сообщалось, что в начале сентября боевики и члены семей начали покидать город по гуманитарному коридору после участия в переговорах представителей российского центра.
"На текущий момент сдано более 300 единиц стрелкового оружия: минометы, станковые гранатометы", - сообщил Гуляев.
Сдача оружия является одним из условий амнистии участникам незаконных вооруженных формирований. Также боевики могут покинуть город и уехать в идлибскую зону деэскалации на севере Сирии.
Безопасность мирных жителей города будет обеспечиваться полицией Сирии и российскими военными полицейскими.
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Именно в городе Дераа в 2011 году начались антиправительственные выступления, перешедшие в итоге в войну правительственной армии Сирии с исламистскими боевиками. В 2018 году боевики в этом районе сдали тяжелое вооружение сирийским властям. Большинство из них заявило о своем примирении с правительством республики. Однако полностью обстановку стабилизировать до последнего времени не удавалось. Отмечались столкновения между различными отрядами боевиков, нападения на органы власти, сотрудников служб безопасности и мирных жителей. В начале августа власти республики обратились в российский Центр по примирению враждующих сторон за содействием в дальнейшем урегулировании конфликта и восстановлении порядка.
Город Дераа расположен на юго-западе Сирии и является административным центром одноименной провинции.
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