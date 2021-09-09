https://ria.ru/20210909/oruzhie-1749278401.html

ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам

ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам - РИА Новости, 09.09.2021

ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам

Боевики в городе Дераа на юго-западе Сирии, ранее занимавшие территорию квартала Аль-Баляд, сдают оружие правительственным силам, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T05:12

2021-09-09T05:12

2021-09-09T05:12

в мире

сирия

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ДЕРАА (Сирия), 9 сен - РИА Новости. Боевики в городе Дераа на юго-западе Сирии, ранее занимавшие территорию квартала Аль-Баляд, сдают оружие правительственным силам, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Александр Гуляев.Ранее сообщалось, что в начале сентября боевики и члены семей начали покидать город по гуманитарному коридору после участия в переговорах представителей российского центра."На текущий момент сдано более 300 единиц стрелкового оружия: минометы, станковые гранатометы", - сообщил Гуляев.Сдача оружия является одним из условий амнистии участникам незаконных вооруженных формирований. Также боевики могут покинуть город и уехать в идлибскую зону деэскалации на севере Сирии.Безопасность мирных жителей города будет обеспечиваться полицией Сирии и российскими военными полицейскими.Именно в городе Дераа в 2011 году начались антиправительственные выступления, перешедшие в итоге в войну правительственной армии Сирии с исламистскими боевиками. В 2018 году боевики в этом районе сдали тяжелое вооружение сирийским властям. Большинство из них заявило о своем примирении с правительством республики. Однако полностью обстановку стабилизировать до последнего времени не удавалось. Отмечались столкновения между различными отрядами боевиков, нападения на органы власти, сотрудников служб безопасности и мирных жителей. В начале августа власти республики обратились в российский Центр по примирению враждующих сторон за содействием в дальнейшем урегулировании конфликта и восстановлении порядка.Город Дераа расположен на юго-западе Сирии и является административным центром одноименной провинции.

https://ria.ru/20210730/siriya-1743677267.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210908/siriya-1749201681.html

сирия

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в мире, сирия