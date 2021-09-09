https://ria.ru/20210909/obrazovanie-1749418997.html

Центр цифрового образования открылся в Подольске

Центр цифрового образования открылся в Подольске - РИА Новости, 09.09.2021

Центр цифрового образования открылся в Подольске

Третий центр цифрового образования для школьников открылся в Московской области. Он находится в Подольске. Там дети могут бесплатно изучать IT-технологии,... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T19:18

2021-09-09T19:18

2021-09-09T19:18

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Третий центр цифрового образования для школьников открылся в Московской области. Он находится в Подольске. Там дети могут бесплатно изучать IT-технологии, сообщил телеканал "360".Два других центра находятся в Электростали и Ленинском округе. Центры открывают в рамках реализации программы "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование".На первый поток обучения в новом центре уже набрали 400 человек."Благодаря таким центрам у ребят есть возможность освоить базовые компетенции, необходимые для получения востребованных профессий в IT-отрасли", – отметила Каклюгина.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подольск, московская область (подмосковье)