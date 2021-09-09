https://ria.ru/20210909/noginsk-1749343422.html
В Ногинске пять человек остаются в больнице после взрыва
В Ногинске пять человек остаются в больнице после взрыва - РИА Новости, 09.09.2021
В Ногинске пять человек остаются в больнице после взрыва
Пять человек находятся в удовлетворительном состоянии и остаются на стационарном лечении в Ногинской ЦРБ после взрыва газа в доме в подмосковном Ногинске,... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T13:57
2021-09-09T13:57
2021-09-09T14:00
происшествия
ногинск
взрыв газа в жилом доме в ногинске
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пять человек находятся в удовлетворительном состоянии и остаются на стационарном лечении в Ногинской ЦРБ после взрыва газа в доме в подмосковном Ногинске, сообщает минздрав Подмосковья"На данный момент на лечении в Ногинской ЦРБ остаются пять человек, пострадавших в результате взрыва в жилом доме. Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Проведён необходимый комплекс диагностических исследований. Медицинская помощь оказывается в полном объёме",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210908/postradavshie-1749250505.html
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происшествия, ногинск, взрыв газа в жилом доме в ногинске
13:57 09.09.2021 (обновлено: 14:00 09.09.2021)
В Ногинске пять человек остаются в больнице после взрыва
В Ногинске пять человек остаются в больнице после взрыва газа в жилом доме