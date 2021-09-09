https://ria.ru/20210909/noginsk-1749343422.html

В Ногинске пять человек остаются в больнице после взрыва

В Ногинске пять человек остаются в больнице после взрыва - РИА Новости, 09.09.2021

В Ногинске пять человек остаются в больнице после взрыва

Пять человек находятся в удовлетворительном состоянии и остаются на стационарном лечении в Ногинской ЦРБ после взрыва газа в доме в подмосковном Ногинске,... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T13:57

2021-09-09T13:57

2021-09-09T14:00

происшествия

ногинск

взрыв газа в жилом доме в ногинске

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пять человек находятся в удовлетворительном состоянии и остаются на стационарном лечении в Ногинской ЦРБ после взрыва газа в доме в подмосковном Ногинске, сообщает минздрав Подмосковья"На данный момент на лечении в Ногинской ЦРБ остаются пять человек, пострадавших в результате взрыва в жилом доме. Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Проведён необходимый комплекс диагностических исследований. Медицинская помощь оказывается в полном объёме",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210908/postradavshie-1749250505.html

ногинск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ногинск, взрыв газа в жилом доме в ногинске