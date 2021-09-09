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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210909/nedvizhimost-1749310885.html
Почти два млн кв метров коммерческой недвижимости ввели в Подмосковье
Почти два млн кв метров коммерческой недвижимости ввели в Подмосковье - РИА Новости, 09.09.2021
Почти два млн кв метров коммерческой недвижимости ввели в Подмосковье
Почти 2 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости ввели в эксплуатацию в Московской области за 8 месяцев 2021 года, говорится в сообщении... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T11:39
2021-09-09T11:39
новости подмосковья
истра
московская область (подмосковье)
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 9 сен – РИА Недвижимость. Почти 2 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости ввели в эксплуатацию в Московской области за 8 месяцев 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.Больше всего недвижимости построено на территории городского округа Домодедово – 825 тысяч квадратных метров, Истры – 615 тысяч "квадратов", замкнул тройку лидеров городской округ Пушкино – 265 тысяч квадратных метров."До конца 2021 года в регионе планируется достроить и ввести ещё 2,2 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости", - приводятся слова председателя центра содействия строительства Подмосковья Веры Пожидаевой.
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истра, московская область (подмосковье), коммерческая недвижимость
11:39 09.09.2021
 

Почти два млн кв метров коммерческой недвижимости ввели в Подмосковье

© Фото : Министерство жилищной политики Московской областиКоммерческая недвижимость в Подмосковье
Коммерческая недвижимость в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© Фото : Министерство жилищной политики Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен – РИА Недвижимость. Почти 2 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости ввели в эксплуатацию в Московской области за 8 месяцев 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.
Больше всего недвижимости построено на территории городского округа Домодедово – 825 тысяч квадратных метров, Истры – 615 тысяч "квадратов", замкнул тройку лидеров городской округ Пушкино – 265 тысяч квадратных метров.
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"До конца 2021 года в регионе планируется достроить и ввести ещё 2,2 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости", - приводятся слова председателя центра содействия строительства Подмосковья Веры Пожидаевой.
 
Новости ПодмосковьяИстраМосковская область (Подмосковье)Коммерческая недвижимость
 
 
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