https://ria.ru/20210909/nedvizhimost-1749310885.html

Почти два млн кв метров коммерческой недвижимости ввели в Подмосковье

Почти два млн кв метров коммерческой недвижимости ввели в Подмосковье - РИА Новости, 09.09.2021

Почти два млн кв метров коммерческой недвижимости ввели в Подмосковье

Почти 2 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости ввели в эксплуатацию в Московской области за 8 месяцев 2021 года, говорится в сообщении... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T11:39

2021-09-09T11:39

2021-09-09T11:39

новости подмосковья

истра

московская область (подмосковье)

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 9 сен – РИА Недвижимость. Почти 2 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости ввели в эксплуатацию в Московской области за 8 месяцев 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.Больше всего недвижимости построено на территории городского округа Домодедово – 825 тысяч квадратных метров, Истры – 615 тысяч "квадратов", замкнул тройку лидеров городской округ Пушкино – 265 тысяч квадратных метров."До конца 2021 года в регионе планируется достроить и ввести ещё 2,2 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости", - приводятся слова председателя центра содействия строительства Подмосковья Веры Пожидаевой.

https://ria.ru/20210907/uchastki-1749045951.html

истра

московская область (подмосковье)

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истра, московская область (подмосковье), коммерческая недвижимость