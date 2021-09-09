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Кировская область
Кировская область
https://ria.ru/20210909/natsproekty-1749396164.html
Хуснуллин отметил хорошую реализацию нацпроектов в Кировской области
Хуснуллин отметил хорошую реализацию нацпроектов в Кировской области - РИА Новости, 09.09.2021
Хуснуллин отметил хорошую реализацию нацпроектов в Кировской области
Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин отметил хорошую реализацию нацпроектов в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T17:37
2021-09-09T17:37
кировская область
общество
кировская область
правительство рф
марат хуснуллин
жилье
киров
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин отметил хорошую реализацию нацпроектов в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Хуснуллин в четверг провел заседание правительственной комиссии по региональному развитию. На заседании были рассмотрены вопросы строительства жилья, ремонта дорог, благоустройства территорий, расселения аварийного жилья в рамках нацпроектов."Кировская область показывает хорошую динамику по вводу жилья – плюс 33% к плану. Также выше средних показателей по стране регион реализует программы по ремонту дорог. В рамках плановых показателей реализуется программа "Формирование комфортной городской среды". Программа переселения из аварийного жилья в регионе идет неплохо. Хочу выразить благодарность губернатору Кировской области Игорю Васильеву за работу", — цитирует пресс-служба слова Хуснуллина.Отмечается, что в 2021 году в Кировской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" установлен один из самых высоких объемов дорожных работ.Так, к концу дорожного сезона планируется привести в нормативное состояние свыше 250 километров дорог в Кировской области. В настоящее время основной объем работ завершен (отремонтировано свыше 60 объектов), сейчас ведутся работы за счет дополнительных средств. Дорожные работы ведутся в Кирове, Кирово-Чепецке, Слободском и на региональных дорогах.В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2021 году в Кировской области запланировано благоустроить не менее 66 общественных пространств и 72 дворовых территорий в 31 муниципалитете. Кроме того по нацпроекту "Жилье и городская среда" в 2021 году в Кировской области строят 7 домов для переселения из аварийного жилья. Новый многоквартирный дом в Опарино уже введен в эксплуатацию.
https://ria.ru/20210903/kirov-1748604559.html
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общество, кировская область, правительство рф, марат хуснуллин, жилье, киров, россия
17:37 09.09.2021
 
Хуснуллин отметил хорошую реализацию нацпроектов в Кировской области

Вице-премьер Хуснуллин отметил хорошую реализацию нацпроектов в Кировской области

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин отметил хорошую реализацию нацпроектов в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Хуснуллин в четверг провел заседание правительственной комиссии по региональному развитию. На заседании были рассмотрены вопросы строительства жилья, ремонта дорог, благоустройства территорий, расселения аварийного жилья в рамках нацпроектов.
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"Кировская область показывает хорошую динамику по вводу жилья – плюс 33% к плану. Также выше средних показателей по стране регион реализует программы по ремонту дорог. В рамках плановых показателей реализуется программа "Формирование комфортной городской среды". Программа переселения из аварийного жилья в регионе идет неплохо. Хочу выразить благодарность губернатору Кировской области Игорю Васильеву за работу", — цитирует пресс-служба слова Хуснуллина.
Отмечается, что в 2021 году в Кировской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" установлен один из самых высоких объемов дорожных работ.
"Благодаря продуктивной подготовке к дорожному сезону 2021 года (отбор улиц для ремонта, подготовка документации, отбор подрядных организаций) удалось своевременно приступить к ремонту дорог. На опережающие темпы достижения целей проекта Кировской область дополнительно получила 680 миллионов рублей из федерального бюджета. В результате впервые за все время реализации приоритетного и национального проекта объем средств составил 3,5 миллиарда рублей", — отметил губернатор Кировской области Игорь Васильев.
Так, к концу дорожного сезона планируется привести в нормативное состояние свыше 250 километров дорог в Кировской области. В настоящее время основной объем работ завершен (отремонтировано свыше 60 объектов), сейчас ведутся работы за счет дополнительных средств. Дорожные работы ведутся в Кирове, Кирово-Чепецке, Слободском и на региональных дорогах.
В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2021 году в Кировской области запланировано благоустроить не менее 66 общественных пространств и 72 дворовых территорий в 31 муниципалитете. Кроме того по нацпроекту "Жилье и городская среда" в 2021 году в Кировской области строят 7 домов для переселения из аварийного жилья. Новый многоквартирный дом в Опарино уже введен в эксплуатацию.
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