https://ria.ru/20210909/napadenie-1749364236.html

В Москве напали на контролера паркинга

В Москве напали на контролера паркинга - РИА Новости, 09.09.2021

В Москве напали на контролера паркинга

На контролера "Московского паркинга", заметившего на платной парковке Range Rover с залепленным госномером, напали на западе столицы, соответствующее заявление... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T15:26

2021-09-09T15:26

2021-09-09T15:26

происшествия

авто

администратор московского парковочного пространства

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. На контролера "Московского паркинга", заметившего на платной парковке Range Rover с залепленным госномером, напали на западе столицы, соответствующее заявление подано в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Московского паркинга"."Сегодня в 12.30 по улице Брянской контролёр-ревизор "Московского паркинга" обнаружил на платной парковке автомобиль Range Rover с закрытым бумагой госномером. Когда контролер снял посторонний предмет, чтобы зафиксировать номер, на него напал предположительный хозяин авто, размахивая руками и хватая инспектора за куртку. Подано заявление в полицию", - рассказали в пресс-службе.Как подчеркнули в "Московском паркинге", нападение на контролера - это применение насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ), за это грозит уголовная ответственность с максимальным сроком до 10 лет лишения свободы."За прошлый год было возбуждено 16 уголовных дел по нападению на контролеров, 15 нападавших привлечены к уголовной ответственности, в том числе к лишению свободы", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210616/moskva-1737193368.html

https://ria.ru/20210729/ubiystvo-1743393021.html

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происшествия, авто, администратор московского парковочного пространства, россия