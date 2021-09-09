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В Бристоле мужчина с ножом напал на сотрудников магазина
В Бристоле мужчина с ножом напал на сотрудников магазина - РИА Новости, 09.09.2021
В Бристоле мужчина с ножом напал на сотрудников магазина
Минимум один человек госпитализирован в результате нападения вооруженного ножом мужчины на автозаправочной станции в британском Бристоле, говорится в сообщении... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:05
2021-09-09T12:05
2021-09-09T12:05
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ЛОНДОН, 9 сен - РИА Новости. Минимум один человек госпитализирован в результате нападения вооруженного ножом мужчины на автозаправочной станции в британском Бристоле, говорится в сообщении местной полиции.Инцидент произошел утром в четверг в магазине на одной из АЗС."Сотрудники ранены внутри комнаты безопасности и находятся в контакте с сотрудниками полиции… Один человек покинул место происшествия и был госпитализирован с ранениями, не представляющими угрозу жизни", - говорится в сообщении полиции в Twitter.Сообщается, что на место ЧП прибыли вооруженные сотрудники полиции и переговорщик, которые пытаются "прийти к безопасному завершению инцидента".Сколько человек находятся внутри помещения, не уточняется, также не сообщается и о мотивах нападавшего.
https://ria.ru/20210907/tver-1748984571.html
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в мире, бристоль (город)
В Бристоле мужчина с ножом напал на сотрудников магазина
В Бристоле мужчина с ножом напал на сотрудников магазина на заправке