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В Бристоле мужчина с ножом напал на сотрудников магазина
В Бристоле мужчина с ножом напал на сотрудников магазина - РИА Новости, 09.09.2021
В Бристоле мужчина с ножом напал на сотрудников магазина
Минимум один человек госпитализирован в результате нападения вооруженного ножом мужчины на автозаправочной станции в британском Бристоле, говорится в сообщении... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:05
2021-09-09T12:05
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ЛОНДОН, 9 сен - РИА Новости. Минимум один человек госпитализирован в результате нападения вооруженного ножом мужчины на автозаправочной станции в британском Бристоле, говорится в сообщении местной полиции.Инцидент произошел утром в четверг в магазине на одной из АЗС."Сотрудники ранены внутри комнаты безопасности и находятся в контакте с сотрудниками полиции… Один человек покинул место происшествия и был госпитализирован с ранениями, не представляющими угрозу жизни", - говорится в сообщении полиции в Twitter.Сообщается, что на место ЧП прибыли вооруженные сотрудники полиции и переговорщик, которые пытаются "прийти к безопасному завершению инцидента".Сколько человек находятся внутри помещения, не уточняется, также не сообщается и о мотивах нападавшего.
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в мире, бристоль (город)
12:05 09.09.2021
 
В Бристоле мужчина с ножом напал на сотрудников магазина

В Бристоле мужчина с ножом напал на сотрудников магазина на заправке

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМигалка
Мигалка - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ЛОНДОН, 9 сен - РИА Новости. Минимум один человек госпитализирован в результате нападения вооруженного ножом мужчины на автозаправочной станции в британском Бристоле, говорится в сообщении местной полиции.
Инцидент произошел утром в четверг в магазине на одной из АЗС.
"Сотрудники ранены внутри комнаты безопасности и находятся в контакте с сотрудниками полиции… Один человек покинул место происшествия и был госпитализирован с ранениями, не представляющими угрозу жизни", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
Сообщается, что на место ЧП прибыли вооруженные сотрудники полиции и переговорщик, которые пытаются "прийти к безопасному завершению инцидента".
Сколько человек находятся внутри помещения, не уточняется, также не сообщается и о мотивах нападавшего.
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